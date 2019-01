Nintendo abandona el desarrollo de Metroid Prime 4

Nintendo

Los amantes de la franquicia de videojuegos Metroid Prime que esperaban la próxima y primera entrega para la consola Nintendo Switch, tendrán que esperar más.

Shinya Takahashi, líder de desarrollo para Nintendo, anunció este viernes por YouTube que, a pesar de haber anunciado en E3 2017 que la compañía japonesa trabajaba en Metroid Prime 4, han tenido que abandonar su desarrollo y comenzar de nuevo. Esta es la primera noticia que reciben los gamers desde ese entonces.

"Aunque es muy lamentable, tenemos que avisarle que el progreso actual no alcanza el estándar que esperamos en una secuela para la serie Metroid Prime", dijo Takahashi. "No estamos satisfechos con la calidad, no podremos entregarles al consumidor el juego con confianza [del producto], y el videojuego no alcanzará las expectativas de los fans".

Por ello, el productor Kensuke Tanabe y su equipo ahora trabajarán con el estudio estadounidense Retro Studios, que fue el que desarrolló los primeros títulos de la franquicia Prime, para empezar la creación de Metroid Prime 4 desde cero.

"Será un largo camino hasta la próxima vez que podamos actualizarles sobre el progreso del desarrollo, y el tiempo de desarrollo será extenso", dijo Takahashi.