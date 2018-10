Juan Garzon / CNET

A principios de octubre, Google presentó el Pixel 3 y el Pixel 3 XL como sus nuevos teléfonos insignia, unos teléfonos que vienen con cámaras mejoradas y otras novedades, pero la empresa también dijo que una de sus nuevas funciones más importantes, Night Sight (modo de noche) no llegaría sino hasta noviembre.

Sin embargo, a pesar de no estar aún en noviembre, el blog de desarrolladores XDA logró activar el modo Night Sight para el Pixel 3, Pixel 2 y Pixel habilitándolo a su comunidad para su descarga.

Ojo, descargar esta clase de apps modificadas no es recomendable porque no viene directamente del desarrollador (Google) y no lo recomendamos hacer (tú eres el único responsable de las repercusiones que esto podría traer y debe haber alguna razón por la cual Google no lo ha habilitado ni en sus nuevos celulares Pixel 3).

Nosotros, no obstante, instalamos el app modificado de la cámara en el Pixel 3 XL para mostrarte un poco de lo que promete el modo Night Sight de Google.

Ten en cuenta que esto puede cambiar un poco una vez esté disponible oficialmente, pero los cambios que notamos en nuestras pruebas son notables –casi podríamos decir que es una diferencia de la noche al día, literalmente.

La foto en la parte superior es tan solo un ejemplo, pero haz clic sobre la galería a continuación para ver más sobre cómo se comporta Night Sight y cómo mejora radicalmente la iluminación en situaciones de poca luz.

Algunas cosas que he aprendido con Night Sight en los Pixel 3:

Night Sight toma múltiples fotos (se demora unos segundos tomando la "foto") y luego las combina, mucho más de lo que hace HDR+ normalmente con el fin de capturar más de la luz presente.



Es necesario tener muy estable el celular cuando haces la foto, ya que si te mueves mucho se perderá calidad y saldrá más borrosa de lo esperado.



La cantidad de fotos varía según la oscuridad que detecta el celular, así que no tiene un número exacto que siempre emplee actualmente.



En español se llama modo de Noche y en inglés simplemente Night.



Si tienes activa la cámara en el modo automático, el app te recomienda activar el modo de noche para tomar una mejor luz.



Actualmente, el app no parece estar totalmente lista, pues cortó un par de las fotos que tomé.

Night Sight o modo de noche no es solo brillo, al incrementar el brillo de las fotos tomadas en modo automático no llega ni está cerca de los resultados logrados con el nuevo modo Night Sight.