Nicolas Cage hará de Nicolas Cage en una película sobre... Nicolas Cage

Nicolas Cage está en conversaciones para interpretar a Nicolas Cage en un meta drama-comedia sobre Nicolas Cage. Si esto te suena a Being John Malkovich, es porque hay algo de eso en el guión.

Según informa The Hollywood Reporter, este 15 de noviembre, después de varias decisiones no muy buenas en cuanto a roles (sí, hablamos de Ghost Rider: Spirit of Vengeance), el actor "ya se encuentra en el centro de un acuerdo importante para un proyecto en el que interpretaría a uno de los personajes más emblemáticos de Hollywood: el propio Nicolas Cage".

El título de la cinta sería "El peso insoportable del talento masivo", en obvia referencia al libro de Milan Kundera La insoportable levedad del ser. Cage reflexionaría sobre algunas de sus actuaciones, como en Leaving Las Vegas y Face-Off, mientras busca cómo hacerle frente a sus deudas personales y los problemas con su hija.

En ese contexto, un multimillonario mexicano, que obviamente resulta ser un narcotraficante, decide ayudarlo. La CIA interviene y contrata a Cage para arrestar al fanático-malhechor.

Según THR, el guión está lleno de giros y referencias al cine de los años 90. De hecho, Cage intenta conseguir un papel en una cinta de Quentin Tarantino para recuperar su carrera. El guión está a cargo de los jovenzuelos Tom Gormican y Kevin Etten, los cerebros detrás de la serie de comedia y terror, Ghosted.