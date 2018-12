Cómo ver los Playoffs de la NFL por Internet y Televisión

¿Listo para meterse en la etapa decisiva de la NFL?

Finalizó la temporada regular y los aspirantes al Super Bowl LIII ya tienen definida la ruta que deberán seguir para llegar al Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, donde se jugará el partido final el 3 de febrero.

Antes del Super Bowl, vienen tres rondas de Playoffs que determinarán a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC).

Primero, el 5 y 6 de enero, se definirá el wild card. Por la Conferencia Americana, se enfrentarán: Indianapolis Colt vs. Houston Texans, y Los Ángeles Chargers vs. Baltimore Ravens. Mientras que por la Nacional: Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys, y Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears.

Los ganadores de esos encuentros se enfrentarán el 12 y 13 de enero ante Kansas City Chiefs y New England Patriots, primer y segundo puesto en la AFC; y frente a New Orleans Saints y Los Ángeles Rams, primero y segundo de la NFC.

Dónde y a qué hora se juegan los Playoffs por el Wild Card

El primer partido por el Wild Card de la AFC será entre Texans y Colts, el sábado 5 de enero, en el NRG Stadium de Indianápolis, a las 4:35 p.m. (hora del Este). El segundo partido de la AFC será el domingo 6 de enero, entre Ravens y Chargers, en el M&T Bank Stadium, de Los Ángeles, a la 1:05 p.m. (hora del Este).

Por su parte, el primer partido de la NFC será entre Seahawks y Cowboys, en al AT&T Stadium de Dallas, el sábado a las 8:15 p.m. (hora del Este), mientras que el otro encuentro será el domingo entre Eagles y Bears, en el Soldier Field de Chicago, a las 4:40 p.m. (hora del Este).

Después, la siguiente semana, Kansas City Chiefs jugarán contra el peor clasificado de la ronda de Wild Card de la AFC, mientras que New England Patriots se medirá contra el otro clasificado de esa conferencia.

Igualmente, en la NFC, New Orleans Saints irá contra el peor clasificado de los ganadores del Wild Card y Los Ángeles Rams contra el otro clasificado.

Cómo ver la serie de Playoffs por TV

Los juegos en Estados Unidos podrán verse por las cadenas ABC, CBS, Fox y NBC. Estos canales se pueden ver con una suscripción por cable o gratis con una antena digital, como la antena HDTV de AmazonBasics o Mohu Curve.

Asimismo, se podrá ver por el NFL Sunday Ticket TV (disponible solo en Estados Unidos). Está específicamente orientado para usuarios que no cuentan con servicio de DIRECTV (que no pueden contratarlo por restricciones de tipo de vivienda u obstrucciones de la señal de satélite).

Cómo ver la serie de Playoffs por Internet

CBS transmite los juegos en vivo en CBSSports.com y la aplicación CBS Sports para Windows 10, Xbox One, Apple TV y Roku.

Fox y NBC también transmitirán en vivo, pero debes estar suscrito a su servicio de cable. El partido estará disponible en el sitio Fox Sports Go, así como en las aplicaciones móviles de Android y iOS de la compañía.

Los suscriptores de cable pueden ver el juego en el sitio web NBC Sports Live Extra y a través de la aplicación móvil Android e iOS de la compañía.

Otras opciones

La propia NFL ofrece todos los partidos en vivo con NFL Game Pass. Dependiendo de la opción, los costos van desde US$14.99 hasta US$304.99. Actualmente existen dos modalidades: NFL Game Pass Doméstico (disponible en Estados Unidos, México, Bermuda, Bahamas y Antigua) y NFL Game Pass Internacional (sólo disponible fuera de Estados Unidos, México, Bermuda, Bahamas y Antigua).

NFL Sunday Ticket es el servicio que DIRECTV ofrece para que puedas ver cualquiera de los juegos transmitidos durante el domingo. Está disponible para estudiantes de universidades con programas de cuatro años. Aquí puedes verificar la elegibilidad en su página oficial.

Hay una opción más de Directv: NFL Sunday Ticket Max, que te permite ver los juegos en tu computadora o en tu dispositivo móvil (previa instalación de una aplicación).

