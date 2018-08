¿Fanático de la NFL y no tienes cable? Aquí las opciones para ver los juegos

Si le diste click a este artículo es porque eres de los que planea con antelación su calendario para ver cada semana los partidos de tu equipo preferido y te preguntas quién será el sucesor de los Eagles de Filadelfia.

Lo primero que hay que saber es cómo se transmiten los juegos regularmente: los domingos por la tarde, la transmisión es por CBS y Fox; en tanto, los domingos por la noche, es por NBC, mientras que ESPN pasa los partidos del lunes por la noche. Luego, durante 13 semanas, se programa un un juego los jueves por la noche que transmite NFL Network y esta temporada 11 de esos 13 juegos también serán transmitidos simultáneamente por Fox, Amazon Prime y Twitch.

Por otro lado, también podemos considerar la opción de NFL RedZone, un canal que cobra vida cada otoño y promete mostrar todos los touchdowns de cada partido de los domingos por la tarde, lo que se convierte en una opción atractiva para ver fragmentos, mejores jugadas y resúmenes.

Ahora, el panorama detallado de transmisión de la temporada 2018-2019 para Estados Unidos, que arranca el jueves 6 de septiembre, es como sigue:

Televisión abierta

Si vives en un área con buena recepción, puedes conseguir la señal de los canales que transmiten la temporada simplemente conectando una antena asequible (por debajo de $US30) a casi cualquier televisor.

Además de los juegos en CBS, Fox y NBC, si tu equipo local está en ESPN o NFL Network, entonces ese duelo generalmente también se transmitirá simultáneamente en una estación local. En otras palabras, deberías poder ver a tu equipo local gratis cada semana. También accederás a los juegos del domingo en CBS y Fox y los 11 partidos de jueves por la noche, que se emitirán en Fox.

Playstation Vue

PlayStation Vue, el servicio de transmisión de televisión en vivo de Sony, ofrece todas las redes que transmiten juegos de la NFL, incluso por US$10 extra puedes agregar el canal NFL RedZone.

El plan básico de US$50 es la opción más barata, que incluye las cinco canales que necesitan los verdaderos fanáticos de la NFL: CBS, Fox, NBC, ESPN y NFL Network. El Sports Pack de US$10 por mes te permite disfrutar además de NFL RedZone.

Las programaciones de los canales varían según la región, así que revisa qué opciones locales en vivo obtienes en la página Planes de PlayStation Vue.

En muchos mercados puedes ver contenido por demanda, pero no en vivo desde CBS, Fox, NBC y sus otras redes locales. Esto se repite para todos los servicios de transmisión que ofrecen TV en vivo.

Directv Now

DirectTV Now incluye CBS, Fox, NBC, ESPN y NFL Network. Live a Little, el paquete básico de US$ 40 por mes ofrece acceso a juegos en CBS y Fox los domingos por la tarde, Sunday Night Football en NBC, Monday Night Football en ESPN y Thursday Night Football en Fox. El paquete Just Right, de US$55 mensuales, incluye la NFL RedZone.

Advertencia habitual: verifica la programación de los canales en tu área para asegurarte de que puedas ver las estaciones de TV locales en vivo. Y ten en cuenta que no puedes obtener NFL Sunday Ticket con DirectTV Now.

NFL Sunday Ticket te permite ver todos los juegos dominicales de la NFL pero requiere de un servicio diferente o cumplir ciertas normas de elegibilidad (principalmente, vivir en un apartamento sin acceso al servicio satelital o ser estudiante universitario, por ejemplo).

Sling TV

Sling TV divide sus opciones de NFL en vivo a través de los planes de pago mensuales como Blue (US$ 20) y Orange de (US$25), que obliga a los fanáticos de la NFL a tomar una decisión difícil o los alienta a ganar US$40 por mes (obtienes un descuento de US$5 si compras ambos).

Este es el trato: Sling Blue incluye los juegos de los jueves y domingos que transmiten Fox, NBC y NFL Network. Sling Orange incluye juegos de lunes por la noche en ESPN. Si deseas agregar el NFL RedZone, debes optar por Sling Blue. Ahora bien, los suscriptores Blue, pero no Orange, pueden agregar el paquete Sports Extra de US$10 por mes, que incluye NFL RedZone.

Sling TV no ofrece CBS, que generalmente tiene los juegos de la Conferencia Americana (AFC) los domingos por la tarde. Usa GameFinder de Sling TV para verificar si puedes ver la transmisión en vivo y local de Fox y NBC en tu área.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV incluye CBS, Fox, NBC y ESPN, pero no NFL Network, lo que significa que recibirás juegos el domingo por la tarde (CBS y Fox), el domingo por la noche (NBC), el lunes por la noche (ESPN) y 11 partidos el jueves por la noche (Fox). Este servicio cuesta US$40 al mes. Misma advertencia: debes verificar qué canales en vivo ofrece Hulu en tu área.

YouTube TV

Al igual que Hulu with Live TV, YouTube TV cuesta US$40 mensuales e incluye CBS, Fox, NBC y ESPN, pero no NFL Network. Actualmente está disponible en los principales mercados metropolitanos.

FuboTV

FuboTV cuesta US$35 solo el primer mes y luego US$45 por mes e incluye a CBS, Fox, NBC y NFL Network, pero no a ESPN. Te perderás el Monday Night Football en ESPN, en cambio recibirás los juegos de los domingos por la tarde (CBS y Fox), los domingos por la noche (NBC) y los 13 encuentros del jueves por la noche (NFL Network). El paquete Sports Plus, de US$9 al mes, agrega NFL RedZone.

CBS All Acces

CBS All Access cuesta US$ 5.99 al mes. Cuatro meses de CBS All Access te llevarán a través de la temporada de la NFL, permitiéndote ver enfrentamientos de la Conferencia Americana (AFC) los domingos por la tarde. Es un buen complemento para los suscriptores de Sling TV, que no tienen CBS. (Para transparencia del lector, CNET es una división de CBS).

Amazon Prime

Amazon Prime transmitirá los 11 partidos de fútbol de jueves por la noche, que se transmitirán en forma simultánea en Fox. En un principio, los juegos de Amazon Prime también se transmitirán en vivo de forma gratuita en Twitch, propiedad de Amazon, lo que significa que no es necesario comprar una membresía de Amazon Prime con el propósito expreso de ver fútbol americano.

App de la NFL

En años anteriores, solo los suscriptores de Verizon Wireless podían reproducir juegos en vivo en sus teléfonos con la aplicación móvil de la NFL. Ahora, cualquiera puede obtener una transmisión de NFL en vivo en su móvil, independientemente de la operadora.

Te limitarás a mirar en tu teléfono y solo verás los juegos locales en el mercado y las transmisiones nacionales de los jueves, domingos y lunes por la noche. Los partidos también podrán seguirse en las aplicaciones de Yahoo y Yahoo Sport.