NFL 2019: Cómo ver la semana 8 en Estados Unidos por Internet y TV

Esta semana continúa la acción con los juegos de la jornada 8 con una grata sorpresa: el buen andar de los Buffalo Bills.

La semana comenzó con la victoria de los Minnesota Vikings sobre los Washington Redskins, 19-9, en el U.S. Bank Stadium el pasado jueves 24 de octubre. Pero la mayor cantidad de juegos se concentran el domingo (trece). Uno se realizará el lunes en Monday Night Football.

Hasta ahora, lo más interesante en cartelera es seguir el recorrido de los sorprendentes Buffalo Bills (5-1), que le pisan los talones a los actuales campeones, New England Patriots. El choque del domingo, ante Philadelphia Eagles, podría dar una idea del verdadero potencial del equipo neoyorquino.

Otros partidos interesantes de la semana 8 son los siguientes: Carolina vs San Francisco, Green Bay vs Kansas City, Nueva York vs Detroit y Oakland vs Houston. Si quieres revisar todo el calendario, puedes hacer clic aquí.

A continuación te mostramos una guía para seguir los partidos desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo puedo ver los juegos de la NFL por TV?



Los juegos suelen transmitirse en CBS y Fox los domingos por la tarde. Las transmisiones nacionales se muestran en NBC los domingos por la noche, ESPN los lunes por la noche y en la NFL Network los jueves por la noche.

La mayoría de los juegos de los jueves por la noche se transmiten simultáneamente en Fox, Amazon Prime y Twitch.

¿Cómo ver los juegos por Internet?

NFL Network transmite los juegos en vivo. Debes tener en cuenta que la señal se bloqueará en la ciudad donde juegue el equipo local.

Los fanáticos de la NFL también pueden ver los juegos por los siguientes servicios:

PlayStation Vue

PlayStation Vue ofrece todas las redes que muestran juegos de la NFL, y puedes agregar el canal NFL RedZone por US$10 adicionales al mes. El plan Core de US$55 es la opción más barata que incluye los cinco canales que los fanáticos de la NFL necesitan: CBS, Fox, NBC, ESPN y NFL Network. El paquete deportivo de US$10 al mes incluye NFL RedZone. Actualmente, el plan Core tiene una oferta: US$45 por mes durante los primeros dos meses.

Sling TV

Sling TV tiene dos opciones para seguir en vivo la NFL: plan Blue de US$25 al mes y en el plan Orange de US$25 al mes. Si quieres ambos, tiene un costo de US$40 al mes. ¿Cuáles son las diferencias? Veamos: Sling Blue incluye juegos de jueves y domingo en NBC, Fox y NFL Network. Orange reúne a los juegos de los lunes por la noche en ESPN. Y si deseas agregar la RedZone de la NFL, necesitarás Sling Blue.

Los suscriptores de Blue, pero no de Orange, pueden agregar el paquete Sports Extra de US$10 al mes, que incluye NFL Red-Zone. Sling TV no ofrece CBS, que generalmente transmite los juegos de Conferencia Americana, los domingos por la tarde.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$45 por mes e incluye CBS, Fox, NBC y ESPN, mas no NFL Network o RedZone.

YouTube TV

YouTube TV tiene un costo de US$50 al mens e incluye CBS, Fox, NBC y ESPN, pero not NFL Network o RedZone.

FuboTV

FuboTV cuesta US$55 al mes e incluye CBS, Fox, NBC y NFL Network pero no ESPN. Te perderás el Monday Night Football en ESPN, a cambio obtienes los juegos de los domingos por la tarde (CBS y Fox); de los domingos por la noche (NBC) y los jueves por la noche (NFL Network). El paquete Sports Plus de US$9 al mes agrega NFL RedZone.

AT&T TV NOW

El paquete básico Plus de US$50 al mes incluye Fox, FS1, TBS y ESPN. Ninguno de sus planes tiene MLB Network. Ingrese su código postal aquí para comprobar si tiene disponible Fox en su zona.

CBS All Access

CBS All Access cuesta US$6 al mes y te permite ver enfrentamientos de la Conferencia Americana los domingos por la tarde. Es un buen complemento para los suscriptores de Sling TV, que no tienen CBS.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video transmitirá los llamados juegos de 'Thursday Night', simultáneamente con Fox. Los juegos en Prime Video también se transmitirán en vivo en Twitch, propiedad de Amazon, lo que significa que no necesitas una membresía de Amazon Prime para ver los encuentros del jueves por la noche.

NFL Mobile

En años anteriores, solo los suscriptores de Verizon Wireless podían ver los juegos en vivo en sus teléfonos con la aplicación NFL Mobile. Ahora, cualquiera puede obtener una transmisión en vivo de la NFL en un teléfono, independientemente del operador. La oferta solo incluye los juegos locales en el mercado y transmisiones nacionales los jueves, domingos y lunes por la noche.

Atención: Estos precios son referenciales y las empresas podrían cambiarlos.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.