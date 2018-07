Neymar acepta que finge en el campo y los fanáticos no le creen mucho

El Mundial de Rusia 2018 será recordado como el torneo en el que ganó Francia, pero también como el campeonato en el que Neymar pasó más tiempo rodando por el campo que anotando goles (2).

De hecho, su actuación en el terreno dejó secuelas, como las críticas del entonces seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, y hasta inspiró un comercial de una cadena de comida rápida.

Pues ahora, en un anuncio publicitario para Gillette rodado en portugués, el futbolista brasileño se abre al mundo para explicar lo que, según él, no se conoce fuera del campo.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



"Usted puede pensar que exagero. A veces reconozco que exagero. Pero es real que sufro dentro del campo. Ahora, de verdad, no imagina lo que pasó fuera de él", dice Neymar en el anuncio, que ha generado comentarios a favor y en contra en las redes sociales.

La selección brasileña no tuvo un buen Mundial, fue eliminada en octavos de final por Bélgica y su estrella pasó 14 minutos tirado en el terreno, quejándose por faltas, algunas inexistentes. Esta imagen de "teatrero" le ha acompañado desde entonces, por lo que el jugador buscó una manera de resarcir los daños.

"Cuando parezco malcriado, no es porque soy un niño mimado, es porque todavía no he aprendido a manejar mis frustraciones. Dentro de mí aún hay un niño. Y mi lucha es tratar de mantener a ese niño vivo, pero dentro de mí, no dentro del campo", agrega el delantero de 28 años, que actualmente juega en el París Saint-Germain.

Los usuarios de redes sociales se debaten entre creerle o no y lo dejan ver en sus comentarios, como se puede leer abajo del tuit que el propio jugador subió a su cuenta.