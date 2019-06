Netflix le apuesta a los videojuegos en E3 2019

Claudia Cruz/CNET

LOS ÁNGELES, California— Netflix aprovechó la feria de videojuegos E3 2019 para revelar más sobre su nueva estrategia de negocio: los videojuegos.

Chris Lee, director de juegos interactivos en Netflix, anunció desde el escenario del Teatro Novo en esta ciudad que la empresa lanzará otro videojuego de Stranger Things, aunque estará enfocado solo en móvil.

Este título, que se lanzará en el 2020 y será desarrollado por el estudio finlandés Next Games, es un juego de rol al estilo rompecabezas que te permitirá jugar en "el otro lado" desde cualquier parte del mundo donde esté ubicado el jugador. También ha sido dibujado cómo muñequitos de televisión, en vez de 16-bit como el título digital que estrenará junto a la serie Stranger Things 3, este 4 de julio.

Lee también indicó, aunque con poco detalles, que podremos ver una integración de Stranger Things con Fortnite, y dijo que están explorando llevar el videojuego Stranger Things 3 al formato físico.

Otros detalles revelados durante el evento del gigante de streaming de video fueron los poderes de Eleven y Max, dos de los personajes de Stranger Things 3. Dave Pottinger, presidente de BonusXP (el estudio desarrollador del videojuego), dijo que Eleven podrá atacar usando sus habilidades psíquicas, su poder especial es la energía nuclear. Ella se convierte aún más mortal cuando se pone su casco lo cual aumentará ambos poderes. Por su parte, Max atacará con patadas y el efecto especial de esta habilidad es que ella puede dar patadas con fuego. Max es un buen personaje para tener cerca porque también tiene capacidades curativas.

El videojuego Stranger Things 3 es uno de dos, incluyendo The Dark Crystal Age of Resistance Tactics (2019), basados en series y películas en la plataforma que Netflix promueve actualmente como parte de su entrada al mundo de los videojuegos para consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, y para PC y plataformas móviles.

La entrada de Netflix al área de videojuegos, explicó Lee, tuvo que ver con el éxito que tuvo la compañía tras la primera temporada de Stranger Things y su intento de buscar otras oportunidades para extender ese universo a otros medios. También ayudó que los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, son gamers y apoyaron la iniciativa desde el principio.

"El show es de gamers para gamers", reiteró Lee.

Los videojuegos son una de dos ramas de nuevo contenido interactivo que Netflix ha estado desarrollando. La compañía también trabaja en series que permitirá a sus suscriptores elegir las acciones de los personajes. Este paso le sigue al exitoso debut de la película interactiva Black Mirror: Bandersnatch en diciembre del 2018 pasado.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 12 de junio de 2019.