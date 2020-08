Netflix te dejará ver algunas series y películas sin suscripción

Netflix

Netflix le está dando a usuarios de todo el mundo una probadita de sus series y películas originales, aun si no tienen una suscripción al servicio de streaming. Lo único que debes hacer es dirigirte a netflix.com/watch-free para ver un puñado de títulos originales –incluyendo Stranger Things, Bird Box, Murder Mystery, The Two Popes, When They See Us y otras– totalmente gratis y sin tener que pagar una suscripción a Netflix.

Netflix dice en una página de soporte que las personas pueden acceder a sus películas y episodios de TV originales gratuitos a través del navegador Web en computadoras y dispositivos Android. La función no estaría aún disponible para dispositivos iOS.

"Netflix es el destino principal para todas tus necesidades de entretenimiento. Pero no confíes en nuestra palabra: ve por ti mismo algunas de nuestras películas y programas de televisión favoritos, absolutamente gratis.

Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales de CNET.