Netflix transmitirá la primera serie de los hermanos Coen: reporte

Alison Rosa/Universal Pictures

Al igual que un pistolero del Lejano Oeste, Netflix desenfundó primero que sus rivales y adquirió los derechos de la primera serie digital que escriben y dirigen los hermanos Joel y Ethan Coen (No Country for Old Men), según informó Netflix en un comunicado.

La serie antológica se llama The Ballad of Buster Scruggs y pertenece al género western.

Según The Hollywood Reporter, la serie tendrá seis episodios y cada uno contará una historia diferente del Lejano Oeste, poco después de culminar la Guerra Civil, en 1865. El actor Tim Blake Nelson -- quien ya trabajó con los Coen en O Brother, Where Art Thou? (2000) -- interpretará al protagonista Buster Scruggs.

Producida por Annapurna Television, The Ballad of Buster Scruggs se produce actualmente en Nuevo México y su estreno está previsto para 2018.

En el comunicado, los hermanos Coen fueron breves y fieles al estilo en el que hablan sus personajes: "Estamos en streaming, hijos de p…".

Joel y Ethan Coen anunciaron su plan de incursionar en la televisión el pasado mes de enero. Y en junio el diario The Alburquerque Journal dio a conocer algunos detalles de la trama, revelando que no será una serie en el sentido tradicional.

El primer episodio, que da nombre a la serie, trata sobre las aventuras de un cowboy que canta. Le sigue "Near Algodones", centrado en un vaquero vagabundo sin suerte al robar ganado y bancos.

El tercer capítulo, "Meal Ticket", trata sobre un actor y empresario con un show itinerante por el Lejano Oeste. Le sigue "All Gold Canyon", acerca de un minero que encuentra oro en una mina.

El quinto episodio se titula "The Gal Who Got Rattled" y sitúa su historia en los dos líderes de una caravana de carretas en Oregon y la mujer que "necesita la ayuda de uno de ellos y pudiera ser la esposa ideal del otro".

Finalmente, "The Mortal Remains" sigue a cinco pasajeros a bordo de un coche de diligencias que se dirige a un misterioso destino.

Salvo Tim Blake Nelson, no se han anunciado otros integrantes del elenco ni la fecha precisa de su estreno en Netflix. Los hermanos Coen ya incursionaron en el western en 2010, con el largometraje True Grit.

