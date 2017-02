Netflix resucita 'The OA' para una segunda temporada

JoJo Whilden/Netflix

Netflix le está dando nueva vida a The OA, su serie de ciencia ficción que terminó la primera temporada con varias preguntas por responder (Como: "un momento, ¿lo del agujero era una mentira?").

El gigante de contenidos digitales dijo el martes que ha aprobado una segunda temporada de The OA, además de anunciar que la más reciente temporada de Orange is The New Black estará disponible el 9 de junio y Bill Nye Saves the World hará su debut el 21 de abril.

The OA obtuvo reacciones polarizadas de la crítica y los espectadores cuando Netflix la estrenó el pasado mes de diciembre. La serie se centra en Prairie Johnson, una chica ciega desaparecida que vuelve a casa pudiendo ver y con misteriosas cicatrices en su cuerpo. Recluta a una pandilla de lo más diversa, formada por cuatro adolescentes y una profesora de mediana edad, para embarcarlos en una misión metafísica que explica a través de una serie de flashbacks los siete años que estuvo desaparecida.

