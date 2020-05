Las mayores ofertas este mes en la exitosa plataforma de streaming de video Netflix son la comedia espacial con Steve Carell, Space Force, la segunda temporada de la excelente Dead to Me, sobre dos mujeres que comparten un secreto violento, el episodio interactivo de Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. the Reverend y la serie Hollywood, sobre la industria del cine después de la segunda guerra mundial; todas son series originales de Netflix.

También, este mes se estrenan varias series y películas en español en Netflix, de las que sabemos poco: La reina de Indias y el conquistador (una mujer indígena se venga del conquistador que engañó a su pueblo); Rebelión de los Godinez (un recién llegado a la Ciudad de México conoce a una serie de empleados de oficina, además de algunos enemigos); Control Z (un hacker divulga los secretos de los estudiantes de una preparatoria, y una chica se dispone a desenmascararlo), I'm No Longer Here (que aparentemente no es en español, pero es sobre una pandilla en Monterrey, México adicta a la cumbia, y cómo su líder acaba en Nueva York); y La corazonada (sobre una policía novato y un veterano que investigan el asesinato de una joven de 19 años).

Bueno, además también puedes consultar nuestras listas de consejos de películas que puedes ver durante la cuarentena; muchas están disponibles en Netflix:

Reproduciendo: Mira esto: Películas para combatir la claustrofobia

Abajo puedes ver la lista completa de lo que llega y se va de Netflix en mayo de 2020 en Estados Unidos:

Todo lo que llega a Netflix en mayo de 2020

Llega pronto

Blood & Water (original de Netflix)

Kenny Sebastian: The Most Interesting Person in the Room (original de Netflix)

Mystic Pop-up Bar (original de Netflix)

Supergirl: temporada 5

Disponible el 1 de mayo

All Day and a Night (original de Netflix)

Almost Happy (original de Netflix)

Get In (original de Netflix)

Go! Go! Cory Carson: The Chrissy (original de Netflix)

The Half Of It (original de Netflix)

Hollywood (original de Netflix)

Into the Night (original de Netflix)

Medici: The Magnificent: parte 2 (original de Netflix)

Mrs. Serial Killer (original de Netflix)

Reckoning: temporada 1 -- (exclusiva de Netflix)

Ace Ventura: Pet Detective

Back to the Future

Back to the Future Part II

Charlie and the Chocolate Factory

Cracked Up, The Darrell Hammond Story

Den of Thieves

For Colored Girls

Fun with Dick & Jane

I Am Divine

Jarhead

Jarhead 2: Field of Fire

Jarhead 3: The Siege

Madagascar: Escape 2 Africa

Masha and the Bear: temporada 4

Material

Monthly Girls' Nozaki Kun: temporada 1

Sinister

Song of the Sea

The Curious Case of Benjamin Button

The Heartbreak Kid

The Patriot

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: A New Arrival

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: World of Tomorrow

Thomas & Friends: Thomas and the Royal Engine

Underworld

Underworld: Evolution

Underworld: Rise of the Lycans

Urban Cowboy

What a Girl Wants

Willy Wonka & the Chocolate Factory

Disponible el 4 de mayo

Arctic Dogs

Disponible el 5 de mayo

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill (original de Netflix)

Disponible el 6 de mayo

Workin' Moms: temporada 4 (original de Netflix)

Disponible el 7 de mayo

Scissor Seven: temporada 2 (original de Netflix)

Disponible el 8 de mayo

18 regali (original de Netflix)

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt (original de Netflix)

Dead to Me: temporada 2 (original de Netflix)

The Eddy (original de Netflix)

The Hollow: temporada 2 (original de Netflix)

House at the End of the Street

Restaurants on the Edge: temporada 2 (original de Netflix)

Rust Valley Restorers: temporada 2 (original de Netflix)

Valeria (original de Netflix)

Disponible el 9 de mayo

Charmed: temporada 2

Grey's Anatomy: temporada 16

Disponible el 11 de mayo

Bordertown: temporada 3 (original de Netflix)

Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics (original de Netflix)

Trial By Media (original de Netflix)

Disponible el 12 de mayo

True: Terrific Tales (original de Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. the Reverend (original de Netflix)

Disponible el 13 de mayo

The Wrong Missy (original de Netflix)

Disponible el 14 de mayo

Riverdale: temporada 4

Disponible el 15 de mayo

Chichipatos (original de Netflix)

District 9

I Love You, Stupid (original de Netflix)

Inhuman Resources (original de Netflix)

Magic for Humans: temporada 3 (original de Netflix)

She-Ra and the Princesses of Power: temporada 5 (original de Netflix)

White Lines (original de Netflix)

Disponible el 16 de mayo

La reina de Indias y el conquistador (original de Netflix)

Public Enemies

United 93

Disponible el 17 de mayo

Soul Surfer

Disponible el 18 de mayo

The Big Flower Fight (original de Netflix)

Disponible el 19 de mayo

Patton Oswalt: I Love Everything (original de Netflix)

Sweet Magnolias (original de Netflix)

Trumbo

Disponible el 20 de mayo

Ben Platt Live From Radio City Music Hall (original de Netflix)

The Flash: temporada 6

Rebelión de los Godinez (original de Netflix)

Disponible el 22 de mayo

Control Z (original de Netflix)

History 101 (original de Netflix)

Just Go With It

THE LOVEBIRDS (original de Netflix)

Selling Sunset: temporada 2 (original de Netflix)

Trailer Park Boys: The Animated Series: temporada 2 (original de Netflix)

Disponible el 23 de mayo

Dynasty: temporada 3

Disponible el 25 de mayo

Ne Zha

Norm of the North: Family Vacation

Uncut Gems

Disponible el 26 de mayo

Hannah Gadsby: Douglas (original de Netflix)

Disponible el 27 de mayo

I'm No Longer Here (original de Netflix)

The Lincoln Lawyer

Disponible el 28 de mayo

Dorohedoro (original de Netflix)

La corazonada (original de Netflix)

Disponible el 29 de mayo

Space Force (original de Netflix)

Somebody Feed Phil: temporada 3 (original de Netflix)

Disponible el 31 de mayo

High Strung Free Dance

Todo lo que deja la plataforma en mayo de 2020

Sale el 1 de mayo

John Carter

Sale el 15 de mayo

Limitless

The Place Beyond the Pines

Sale el 17 de mayo

Royal Pains: temporadas 1-8

Sale el 18 de mayo

Scandal: temporadas 1-7

Sale el 19 de mayo

Black Snake Moan

Carriers

Evolution

The First Wives Club

It Takes Two

Love, Rosie

She's Out of My League

What's Eating Gilbert Grape

Young Adult

Yours, Mine and Ours

Sale el 25 de mayo

Bitten: temporadas 1-3

Sale el 30 de mayo

Bob Ross: Beauty Is Everywhere: colección 1

Sale el 31 de mayo