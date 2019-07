Netflix reducirá el consumo de tabaco en sus contenidos originales

Netflix

En los años 80 fumar en la gran y pequeña pantalla no era algo mal visto, sino más bien todo lo contrario, pero las cosas están cambiando.

El consumo de tabaco es un problema de salud y Netflix, la plataforma de contenidos en streaming, quiere poner su grano de arena para combatirlo. En un comunicado obtenido por nuestro sitio hermano, ComicBook.com, Netflix ha expresado cuáles serán las medidas que tomará ante el consumo de tabaco.

"En adelante, todos los proyectos nuevos con clasificaciones aptas para menores de 13 años no mostrarán el consumo de cigarrillos ni cigarrillos electrónicos, excepto por razones de exactitud histórica u objetiva", dijo Netflix. Esto significa que, todos los contenidos de producción propia, de aquí en adelante dejarán de mostrarlo salvo en el caso de series que estén inspiradas en épocas donde fumar era lo más habitual.

La compañía también dijo que en los programas calificados para mayores edad no se podrá fumar tabaco ni tampoco fumar cigarrillos electrónicos, a menos que "sea esencial para la visión creativa del artista o porque sea una característica propia del personaje".

Una de estas series eximida del compromiso de Netflix sería Stranger Things, dado que está basada en los años 80 y donde uno de sus personajes, el jefe de policía Jim Hopper, fuma constantemente.

El comunicado de Netflix llega tras la publicación de reciente estudio ralizado por el grupo antitabaco, Truth Initiative, donde se reveló que de más de 1,200 casos de apariciones de tabaco en la pantalla a nivel global, más de 800 pertenecen a contenidos originales de Netflix.

Este estudio señala especialmente a tres series originales de Netflix: Orange is the New Black, Stranger Things Unbreakable Kimmy Schmidt.

La lucha contra el tabaco y los cigarros electrónicos también ha llegado a la ciudad de San Francisco, que se convirtió recientemente la primera ciudad estadounidense en prohibir la venta de estos dispositivos.

Reproduciendo: Mira esto: Vemos el futuro de la realidad mixta y Netflix en los...