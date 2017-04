Netflix

¿Quieres que Netflix entienda que, en cuanto a comedias se refiere, tú eres más de The Big Short que de Tropic Thunder? ¿Estás harto de que tu pasado como espectador obsesivo de The Fall y Luther implique que el servicio de contenidos digitales no deje de sugerirte Quantico o Person of Interest? ¿No sabes cómo explicarle a Ted Sarandos que Adam Sandler y Paul Blart no te hacen ni pizca de gracia? O, lo que es peor, ¿tu pareja se ha tomado la libertad de usar tu cuenta y perfil y ahora Netflix no deja de sugerirte documentales de historia y reality shows inmobiliarios?

Tranquilo, hay soluciones para todo. Netflix acaba de lanzar un nuevo sistema para que puedas calificar sus sugerencias con un simple pulgar hacia arriba o hacia abajo, en función de si algo te gusta o no quieres volver a verlo jamás. Según un comunicado de la compañía de streaming: "El pulgar hacia arriba significa que recibirás más recomendaciones similares a lo que te gusta; el pulgar hacia abajo mantendrá esa serie o película fuera de tus listas. Y cuanto más lo uses, más personalizada será tu experiencia".

Los pulgares sustituyen al sistema anterior de Netflix, que permitía calificar un título con de una a cinco estrellas en función de si algo te había gustado muy poco o muchísimo. Pero no había forma de decirle a la plataforma que lo que te estaba recomendando no se adaptaba en absoluto a tus gustos y no querías volver a verlo.

Además, si eres de los que comparte cuenta con familiares o amigos, recuerda que puedes crear hasta cinco perfiles individualizados en una misma cuenta. De esa forma, los gustos de tu compañero de piso no influirán en tus recomendaciones.

La clasificación por pulgares está disponible desde este miércoles, 5 de abril, en todos los mercados de Netflix.

Y ahora, a clasificar. Narcos: pulgar hacia arriba. The Do Over: pulgar hacia muy abajo.

Puedes leer lo que nos pareció Ingobernable aquí o simplemente ver nuestra entrevista con Kate del Castillo aquí.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.