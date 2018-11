Desde Netflix hasta Spotify, Game Pass y más: regala una suscripción este fin de año

Nicole Rivelli/Amazon Prime Video

Comprar un servicio de suscripción para alguien, nunca había sido tan sencillo. Actualmente hay muchos más servicios que nunca para muchas más cosas. Sin embargo, elegir qué servicio regalar, bueno, es ahí donde radica la dificultad. Es por eso que hemos simplificado las opciones de servicio de suscripción en tres categorías diferentes: video streaming, music streaming y videojuegos de consola.

Servicios de streaming de video

La mejor selección: Amazon Prime

Si tienes una membresía de Amazon Prime, no sólo obtendrás envíos gratuitos de dos días para ciertos artículos, sino también acceso a la amplia biblioteca de contenido de video de Amazon, que incluye películas, programas de televisión y una creciente cantidad de contenido original.

Y ahí es donde comienzan los beneficios de tener Prime.

Precio: US$119 por año

También puedes considerar:

Netflix

Netflix es el servicio de transmisión de video por excelencia. Su mayor fortaleza son sus programas originales que no puedes ver en ningún otro lugar, como Stranger Things, los programas actuales de Marvel Netflix como Daredevil y Jessica Jones, Orange Is the New Black, Black Mirror y Narcos. También hay resurgimientos de programas de culto como Fuller House y Mystery Science Theatre 3000.

Además, es el hogar de un gran número de películas y programas de televisión, nuevos y antiguos. Sin embargo, cada mes pierde su licencia para cierto contenido y obtiene los permisos para transmitir otros. Por lo tanto, debes estar al pendiente de los cambios, aunque rara vez esto es un gran problema.

Precio: US$7.99 por el servicio básico (no es HD y solo puedes usar un dispositivo a la vez); US$10.99 para la versión estándar (HD, puedes usar dos dispositivos a la vez); US$13.99 para la opción Premium (4K y hasta cuatro dispositivos que pueden usarlo al mismo tiempo).

Netflix

Hulu/Hulu Plus

Hulu tiene episodios viejos y nuevos (aunque un día después) de programas de televisión, así como de películas antiguas y recientes. También hay espectáculos originales de Hulu como The Handmaid's Tale, Castle Rock y The Mindy Project.

Sin embargo, su mayor atractivo hasta ahora, es la opción de TV en vivo. También tienes la opción de agregar HBO, Cinemax, Starz y Showtime. Además de que ofrece paquetes para obtener un par de servicios complementarios con un descuento.

Precio: Hulu: US$5.99 mensuales durante el primer año y US$7.99 a partir de entonces. La opción sin comerciales es de US$11.99 mensuales. Puedes agregar televisión en vivo por US$39.99 al mes y US$43.99 al mes sin anuncios.

Servicios de streaming de música

La mejor selección: Spotify

Al ofrecer un amplio catálogo de música y ser compatibilidad con la mayoría de los dispositivos, Spotify se ha posicionado como nuestra primera opción. Además, si no deseas pagar nada, Spotify ofrece las mejores características de cualquier otro servicio.

Precio: El plan gratuito te permite mezclar canciones, entre muchas otras cosas. Por US$9.99 mensuales, puedes acceder a descargas, evitar los comerciales, selecciones ilimitadas, cada canción existente en la biblioteca de Spotify y pistas de audio de alta calidad.

También puedes considerar:



Apple Music

Apple Music se puede reproducir en casi todos los dispositivos Apple, Android y en PC. Además, te ofrece un archivero digital para que puedas almacenar tus propias canciones.

Precio: Apple Music comienza en los US$4.99 mensuales para estudiantes, US$9.99 para el mercado en general y US$14.99 para el servicio familiar.

Tidal

Esta es la razón por la que podrías elegir Tidal sobre los otros dos servicios: ofrece la mejor calidad de transmisión de audio, música exclusiva de Beyonce, Jay-Z, Kanye y otros artistas y, si eres un fanático del hip hop, hay una gran oferta de artistas underground que probablemente no hubieras descubierto de otra manera.

Precio: Hay una gran variedad de planes, pero los que más te podrían interesar son el Premium de US$9.99 y la opción HiFi de US$19.99 que incluye calidad de sonido de alta fidelidad, sin pérdidas.

Los mejores servicios para consolas de videojuegos

La mejor selección: Game Pass de Xbox y Xbox Live

Game Pass te permite descargar y jugar videojuegos nuevos en Xbox One y también te permite acceder a más de 100 videojuegos antiguos. Funciona en todas las versiones de Xbox One y Microsoft ha anunciado planes para llevar el servicio a la PC.

Live te permite sesiones multijugadores y ofrece juegos gratuitos y con grandes descuentos cada mes.

Precio: US$9.99 al mes por Game Pass; US$60 al año por Xbox Live Gold o US$9.99 mensuales.

También puedes considerar:

PlayStation Plus

Para los dueños de un PlayStation 4, el PS Plus ofrece los mismos beneficios básicos del Xbox Live Gold: la posibilidad de sesiones multijugadores, videojuegos gratuitos y grandes descuentos todos los meses.

PlayStation Now

PlayStation Now te permite transmitir videojuegos de PS4, PS3 y PS2 en la PS4 o en una PC. Puedes descargar el videojuego de PS4 o PS2 para PS4.

Precio: US$19.99 por el PS Now y US$9.99 al mes por el PlayStation Plus.

Nintendo Switch Online

Si tienes un Switch, este es tu único método disponible para que puedas conectarte en línea y tener sesiones de videojuegos multijugadores. También tienes la posibilidad de guardar juegos en la nube y tener acceso a un número cada vez mayor de videojuegos clásicos de NES.

Precio: US$19.99 al año, US$3.99 al mes o US$7.99 por tres meses.

