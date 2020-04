Social Distance: La alucinante serie sobre la pandemia que prepara Netflix

Parece que el primer producto audiovisual sobre el coronavirus y el aislamiento está por llegar a nuestras casas gracias a Netflix y el título no puede ser más revelador: Social Distance.

El programa, producido de forma remota, se centrará en la "nueva, extraña y desconcertante realidad que todos estamos experimentando" a raíz de la pandemia de COVID-19 , dijeron los productores en un comunicado enviado a Variety, página que dio la primicia el 28 de abril.

El venezolano Diego Velasco (La hora cero) dirigirá de manera remota; la showrunner, Hilary Weisman Graham, se encargará de la producción desde su sala y los actores se filmarán a sí mismos, en sus hogares

"Nos apasiona encontrar la conexión ya que todos permanecemos a distancia", escribieron en un comunicado de prensa los productores ejecutivos, Hilary Graham, Jenji Kohan, Tara Herrmann y Blake McCormick, conocidos por trabajar en la exitosa serie Orange is The New Black.

"Nos hemos inspirado para crear una serie de antología que cuenta historias sobre el momento actual que estamos viviendo: historias únicas, personales y profundamente humanas que ilustran cómo estamos viviendo separados y juntos. Nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros", concluyeron los productores.

Por ahora, no hay más detalles de esta producción. Se desconoce el elenco y la fecha de estreno. Apenas se den detalles, actualizaremos esta nota.