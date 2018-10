Netflix producirá series y películas basadas en las Crónicas de Narnia

Walden Media

El género de la fantasía vive un buen momento: Netflix dio a conocer el miércoles que desarrollará nuevas series y películas basadas en la serie de libros The Chronicles of Narnia, escritas por C.S. Lewis. Todavía no se conocen detalles de su fecha de lanzamiento.

Según el comunicado de la plataforma de streaming, Netflix y The C.S. Lewis Company firmaron un contrato por varios años para desarrollar historias diversas del universo Narnia en series y películas. En la producción también participará Mark Gordon, de la compañía Entertainment One (eOne), junto con Douglas Gresham y Vincent Sieber como productores ejecutivos.

Los siete libros de la saga Narnia han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo y han sido traducidos a más de 47 idiomas. Es la primera vez que los derechos de los siete títulos del universo Narnia están en manos de la misma compañía, por lo que toda la obra es susceptible de ser adaptada.

"Las amadas historias de las Chronicles of Narnia de C.S. Lewis han resonado con generaciones de lectores en todo el mundo", afirmó Ted Sarandos, presidente de Contenidos de Netflix. "Las familias se han enamorado del mundo entero de Narnia y de personajes como Aslan, y estamos encantados de ser su hogar durante muchos años".

Tres libros de Narnia fueron adaptados al cine hace una década por Walden Media: The Chronicles of Naria: The Lion, The Witch and the Wardrove (2005), The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) y The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010).

El género de la fantasía cobra auge en las plataformas de streaming y la televisión por cable: HBO desarrolla actualmente un spin-off de Game of Thrones, su popular serie que concluye en 2019; y Amazon está produciendo una adaptación para Prime Video de The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien.

"Es maravilloso saber que la gente de todas partes está deseando ver más de Narnia, y que los avances en la tecnología de producción y distribución nos han permitido hacer que las aventuras de Narnia cobren vida en todo el mundo", dijo Douglas. Gresham, hijastro de CS Lewis. "Netflix parece ser el mejor medio para lograr este objetivo, y estoy deseando trabajar con ellos para lograrlo".



"Narnia es una de esas propiedades únicas que abarca múltiples generaciones y geografías", añadió Mark Gordon, presidente y director de Contenido de eOne. "eOne y yo estamos entusiasmados de colaborar con The C.S. Lewis Company y Netflix que tienen la capacidad de traducir el universo de Narnia a la programación estelar de largometrajes y episodios. No podemos esperar para comenzar con las múltiples producciones que esperamos emprender".

The Chronicles of Narnia todavía no dispone de fecha de estreno en Netflix.

