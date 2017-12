Agrandar Imagen Netflix

Netflix dio a conocer esta semana cuáles fueron las series más vistas en 2017 y dio a conocer alguno que otro dato bastante interesante. Por ejemplo, el caso de un mexicano que vio la película Monsters Inc 364 veces en el año, solo superado por otro que vio Pirates of the Caribbean: The Curse of Black Pearl durante 365 días seguidos.

El servicio de streaming reveló también que el usuario promedio de Netflix vio 60 películas en 2017.

Por ejemplo, el día que en el que más se vio contenido a nivel mundial fue el 1 de enero de 2017. En México el día que más se vio contenido fue el 8 de enero pasado. México también ocupa el primer lugar a nivel global en el que hay más usuarios que ven Netflix todos los días.

Netflix también reveló que sus usuarios en todo el mundo vieron un promedio de más de 140 millones de horas al día.

La empresa agrupó los resultados en cuatro listas: "Las series que devoramos", "las series que saboreamos", "las series que nos hicieron ser infieles" y "las series que nos inspiraron a ver en familia".

Netflix explicó que la popularidad se midió tomando el promedio de horas vistas por día por persona. Por ejemplo, las series vistas por menos de dos horas al día se identifican como las "saboreadas"; y si fueron vistas por más de dos horas al día fueron ubicadas en la lista de las "devoradas".

A nivel mundial, las series de Netflix más vistas en 2017 fueron:

Las "más devoradas" (vistas más de dos horas al día)

American Vandal 3% 13 Reasons Why

Las más saboreadas (vistas menos de dos horas al día)

The Crown Big Mouth Neo Yokio

Las series que "nos hicieron ser infieles (por no poder resistir y adelantarnos a nuestras parejas)"

Narcos 13 Reasons Why Stranger Things

Las series más vistas en familia

Stranger Things 13 Reasons Why A Series of Unfortunate Events

Netflix también dio información sobre los hábitos de sus usuarios en algunos países latinoamericanos. Después de México, el primer país del mundo con más usuarios que ven Netflix todos los días, se encuentra Perú (3er lugar), Chile (5to), Brasil (6to) y Argentina (7mo).

