Netflix anuncia dos series basadas en Charlie and the Chocolate Factory

Netflix anunció el jueves 5 de marzo que Taika Waititi (Thor 3 y Jojo Rabbit) se encargará de dirigir, escribir y producir dos series basadas en la novela de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory.

Según un tuit de la cuenta de Netflix en Argentina, una de las series se centrará en los personajes y el mundo de la obra de Dahl y la otra, en la vida de los Oompa-Loompas, aquellos pequeños seres que realizan diferentes tareas para Willy Wonka a cambio de granos de cacao.

Nos ganamos el ticket dorado. Taika Waititi (Thor 3, Jojo Rabbit) va a escribir y dirigir dos series animadas basadas en "Charlie y la fábrica de chocolate". Una basada en los personajes de esta querida historia, y otra contando la historia de los Oompa-Loompas y su universo. 🍫 pic.twitter.com/CaTHNSFVsx — CheNetflix (@CheNetflix) March 5, 2020

Waititi ganó el Oscar a mejor guion por Jojo Rabbit (2019) y es reconocido por un sentido del humor muy particular, lo que podría aplicarse al mundo de Dahl.

Desde 2018, Netflix preparaba esta asociación. "Los programas conservarán el espíritu y el tono por excelencia de la historia original, mientras desarrollan el mundo y los personajes mucho más allá de las páginas del libro de Dahl por primera vez", dijo la empresa en un comunicado .

El libro de Dahl tiene dos adaptaciones al cine, una de 1971, dirigida por Mel Stuart (Four Days in November) y protagonizada por Gene Wilder (The Woman in Red). La segunda es de 2005 y estuvo a cargo de Tim Burton (Beetlejuice), con Johnny Depp (Pirates of the Caribbean) en el papel principal.

El servicio de streaming añadió que la firma de Waititi en estas dos series marca el comienzo de una "amplia asociación" entre Netflix y The Roald Dahl Story Company, que reimaginará muchas de las historias de Dahl, incluyendo Matilda, The BFG, The Twits, entre otras.

En las redes sociales, el anuncio generó reacciones, la mayoría positivas. Estas son algunas:

Acaban de anunciar que Taika Waititi va a dirigir una serie animada de Charlie y la Fabrica de Chocolate para Netflix que va a tener a los Oompa Loompas como protagonistas, lo que nos asegura un proyecto lleno de humor bizarro 👌 pic.twitter.com/aaS9wswWR0 — Juanito Say (@JuanitoSay) March 5, 2020

Una serie sobre Oompa Loompas dirigida, escrita y producida por Taika Waititi.



SÓLO PENSAD EN EL CONCEPTO. https://t.co/FgxX5Bb9l2 — reshi 🌙 (@zacksowner) March 5, 2020

Ahora mismo no se me ocurre nadie mejor que Taika Waititi para adaptar a Roald Dahl. https://t.co/TXpLzLRtng — Pedro J. García (@fuertecito) March 5, 2020

Taika Waititi va a hacer una serie sobre los oompa loompas y yo ya no necesito nada más para ser feliz https://t.co/2f00EI5dZk — Paula (@paulaaguzz) March 5, 2020

Taiki Waititi is making 2 Charlie and the Chocolate Factory shows. Pleaae don't let it be terrible pic.twitter.com/uZVhSHZ1yo — Tim Stiefvater (@TimStiefvater) March 5, 2020

Che todo bien con Taika pero sabiendo que va a adaptar algo de Roald Dahl no puedo imaginar otra vez más que va a ponerse en modo Wes Anderson y estoy así 😬😬😬 https://t.co/CeHESZsw2h — Belu (@Congratulatixns) March 5, 2020

No sabía que necesitaba un crossover entra Taika y Roald Dahl pero ahora por supuesto que lo necesito para vivir. https://t.co/wy29cb21pH — Victoria Airaldi 💚 (@vikyair) March 5, 2020

