Netflix producirá nueva serie con actores basada en Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last Airbender (llamada Avatar: La leyenda de Aang en español) es considerada una de las mejores series animadas del siglo XXI. Nickelodeon transmitió sus tres temporadas de 2005 a 2008. Y ahora Netflix anunció el martes que producirá una nueva versión con actores de la serie, con los creadores originales del programa, Michael DiMartino y Bryan Konietzko, como showrunners.

Ya en 2010 M. Night Shyamalan adaptó la serie animada al cine, en la película de acción real The Last Airbender, pero el filme resultó un fracaso de crítica y taquilla, con señalamientos de haber hecho white washing de los personajes -- en la serie los protagonistas son asiáticos; en la película, caucásicos -- y de haber condensado los acontecimientos de una temporada completa en un filme de dos horas.

Esta nueva serie de acción real de Avatar: The Last Airbender será producida por la plataforma de streaming y Nickelodeon y comenzará su producción en 2019. El estreno del show será exclusivo de Netflix.

La serie original cuenta la historia del joven avatar Aang, quien, con la ayuda de sus amigos, debe aprender a controlar los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego) para vencer a Ozai, el Señor del Fuego, quien le ha declarado la guerra a todas las naciones. Solo el Avatar puede restablecer el equilibrio y salvar al mundo.

Avatar: The Last Airbender obtuvo nominaciones y galardones en los premios Annie, Genesis y Primetime Emmy, y ganó un Premio Peabody.

En el comunicado de Netflix, los creadores, Bryan Konietzko y Michael DiMartino, comentaron el proyecto:

"Nos entusiasma tener la oportunidad de dirigir una adaptación de Avatar: La leyenda de Aang con actores de carne y hueso. Es emocionante poder hacer realidad el mundo de Aang con las ideas cinematográficas que siempre soñamos y con un elenco multicultural y diverso. Es una oportunidad única para seguir desarrollando el trabajo excepcional de la animación original y de ir más allá con los personajes, la historia, la acción y la creación de mundos imaginarios. En Netflix están comprometidos al cien por cien con nuestra visión creativa, nos sentimos muy agradecidos de colaborar con ellos".

El éxito de Avatar: The Last Airbender es tal que la serie cuenta con una serie de cómics y novelas gráficas todavía en circulación, pese a que el show salió del aire hace una década. La compilación de la serie en DVD y Blu-ray tuvo un éxito arrollador y generó millones de dólares en ventas desde su salida en 2018. Es un universo épico, con una mitología muy amplia y detallada, por lo que hay quien la equipara con la Tierra-Media de J.R.R. Tolkien en The Lord of the Rings.

Konietzko y DiMartino crearon un spin-off de Avatar: The Last Airbender llamado Avatar: The Legend of Korra, que se transmitió en Nickelodeon de 2012 a 2014. Además, Konietzko es el creador de la serie de novelas gráficas Threadworlds, que publicará próximamente la editorial First Second Books.

Avatar: The Last Airbender se estrenará en Netflix pero todavía no se ha divulgado su fecha de lanzamiento.

