Netflix en septiembre de 2019: Todo los estrenos en Estados Unidos

Este septiembre en Netflix en Estados Unidos puedes esperar nuevas temporadas de series populares y algunas sorpresas.

De lo primero, este mes vuelve Élite a la plataforma, la serie española sobre los dramas de unos estudiantes pudientes que finalizó la temporada pasada con la muerte de uno de ellos. Y entre las novedades está The Politician, una comedia de Ryan Murphy con Gwyneth Paltrow que trata sobre un estudiante de preparatoria que está convencido que será presidente de Estados Unidos (porque, como están las cosas, cualquiera puede ser líder de este país).

Manuel Fernandez-Valdes

En cuanto a documentales, hay dos que quizá te llamen la atención, como a nosotros. El primero es un concierto de las leyendas de la música norteña Los Tigres del Norte que, en el 50 aniversario del famoso concierto de Johnny Cash en la famosa prisión de Folsom, en California, volvieron al lugar para tocar sus éxitos y algunas nuevas canciones.

También, este mes Netflix se adentra a una de las mentes más conocidas del mundo de la tecnología con su documental original Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates, sobre el cofundador de Microsoft.

Y si te gusta el humor incómodo y bizarro de Zach Galifianakis, el cómico estrena la película Between Two Ferns: The Movie, inspirada en su sketch cómico del mismo nombre, en donde el actor asume una identidad ácida e irreverente para entrevistar algunas de las personas más famosas de Estados Unidos, como el expresidente Barack Obama. En la película debe salir de su estudio para hacer 10 entrevistas nuevas. ¿Quiénes serán sus víctimas?

Estos son todas las nuevas series y películas que llegan y se van de Netflix en septiembre de 2019 en Estados Unidos.

Todo lo que llega a Netflix en septiembre de 2019

Llega en septiembre

Vagabond (Original de Netflix)

Llega el 1 de septiembre

300

68 Kill

American Psycho (2000)

Dante's Peak

Elena

For the Birds

Igor

Loo Loo Kids: Johny & Friends Musical Adventures: temporada 1

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: temporada 6

Moving Art: temporada 3

My Sister's Keeper

Mystic River

Olmo & the Seagull

Open



Rebel in the Rye

Scream: temporada 3

Serial Killer with Piers Morgan: temporada 1

Spookley the Square Pumpkin

Stripes

Superbad

The Lake House

The Last Exorcism

The Lord of the Rings: The Return of the King

The Lord of the Rings: The Two Towers

The Saint

The Taking of Pelham 123

The Walking Dead: temporada 9

Uncle Naji in UAE

You Don't Mess with the Zohan

Llega el 4 de septiembre

The World We Make

Llega el 6 de septiembre

Archibald's Next Big Thing (Original de Netflix)

Article 15

Elite: temporada 2 (Original de Netflix)

Hip-Hop Evolution: temporada 3 (Original de Netflix)

Jack Whitehall: Travels with My Father: temporada 3 (Original de Netflix)

The Spy (Original de Netflix)

Llega el 9 de septiembre

Norm of the North: King Sized Adventure

Llega el 10 de septiembre

Bill Burr: Paper Tiger (Original de Netflix)

Eat Pray Love

Evelyn (Original de Netflix)

Shameless (U.S.): Shameless: temporada 9

Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Original de Netflix)

Llega el 12 de septiembre

The I-Land (Original de Netflix)

The Mind, Explained (Original de Netflix)

Turbo

Llega el 13 de septiembre

The Chef Show: Volume 2 (Original de Netflix)

Head Count

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea (Original de Netflix)

I'm Sorry: temporada 2

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Original de Netflix)

The Ranch: parte 7 (Original de Netflix)

Tall Girl (Original de Netflix)

Unbelievable (Original de Netflix)

Llega el 14 de septiembre

We Have Always Lived in the Castle

Llega el 15 de septiembre

Los Tigres del Norte at Folsom Prison (Original de Netflix)

Steal a Pencil for Me

Surviving R. Kelly: temporada 1

Llega el 17 de septiembre

Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives

The Last Kids on Earth (Original de Netflix)

Llega el 18 de septiembre

Come and Find Me

Llega el 19 de septiembre

Oceans

Llega el 20 de septiembre

Between Two Ferns: The Movie (Original de Netflix)

Criminal (Original de Netflix)

Daddy Issues

Disenchantment: parte 2 (Original de Netflix)

Fastest Car: temporada 2 (Original de Netflix)

Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (Original de Netflix)

Las del hockey (Original de Netflix)

Llega el 21 de septiembre

Sarah's Key

Llega el 23 de septiembre

Team Kaylie (Original de Netflix)

Llega el 24 de septiembre

American Horror Story: Apocalypse

Jeff Dunham: Beside Himself (Original de Netflix)

Llega el 25 de septiembre

Abstract: The Art of Design: temporada 2 (Original de Netflix)

Birders (Original de Netflix)

Border walls are no barriers to birds -- or the people on both sides fighting to protect them.

El recluso (Original de Netflix)

Furie

Glitch: temporada 3 (Original de Netflix)

Llega el 26 de septiembre

Explained: temporada 2 (Original de Netflix)

The Grandmaster

Llega el 27 de septiembre

Bard of Blood (Original de Netflix)

Dragons: Rescue Riders (Original de Netflix)

El marginal: temporada 3 (Original de Netflix)

In the Shadow of the Moon (Original de Netflix)

Locked Up: temporada 4

The Politician (Original de Netflix)

Skylines (Original de Netflix)

Sturgill Simpson Presents Sound & Fury (Original de Netflix)

Vis a vis: temporada 4 (Original de Netflix)

Llega el 30 de septiembre

Gotham: temporada 5

Mo Gilligan: Momentum (Original de Netflix)

Todo lo que sale de Netflix en septiembre de 2019

Sale el 1 de septiembre

2 Fast 2 Furious

A Clockwork Orange

Angels & Demons

Baby Animals in the Wild: temporada 1

Batman Begins

Battlefield Earth

Californication: temporada 1-7

Eight Legged Freaks

Emma

Ghost Ship

Gothika

Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay

Hercules

High-Rise

Magic Mike

Meet Joe Black

Miami Vice

Monster House

Mr. Mom

Disney's Mulan

Music and Lyrics

Nick and Norah's Infinite Playlist

Revolutionary Road

Stuart Little

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet St.

Sydney White

The Dark Knight

The Fast and the Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

The First Monday in May

The Hangover

Sale el 4 de septiembre

Kicking and Screaming

Sale el 6 de septiembre

Honey 3

Sale el 9 de septiembre

Leroy & Stitch

Lilo & Stitch 2: Stitch Has A Glitch

Sale el 14 de septiembre

Disney's Pocahontas

Tulip Fever

Sale el 15 de septiembre

Miss Fisher's Murder Mysteries: Series 1-3

Sale el 16 de septiembre

Super Genius: temporada 1

Texas Chainsaw Massacre 3D

Sale el 20 de septiembre

Carol

Sale el 23 de septiembre

The Mysteries of Laura: temporada 2

Sale el 24 de septiembre

Portlandia: temporada 1-5

Sale el 25 de septiembre

Parenthood: temporada 1-6

Sale el 26 de septiembre

Bachelorette