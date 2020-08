Netflix revela primeras imágenes de The Haunting of Bly Manor

Eike Schroter/Netflix

Netflix reveló las primeras imágenes y el póster oficial de The Haunting of Bly Manor, la segunda temporada de The Haunting of Hill House (2018), creada por Mike Flanagan (Doctor Sleep) y prevista a estrenarse en el otoño de 2020. Se trata de una serie antológica, en la que cada temporada contará una nueva historia con nuevos personajes; lo que todas tendrán en común es que se inspiran en famosas historias de fantasmas.

En The Haunting of Hill House, Flanagan se inspiró (pues no fue una adaptación fiel) en la novela homónima de Shirley Jackson, publicada en 1959. La serie fue un éxito de crítica (valorada 79/100 en Metacritic) y generó mucho interés pues la serie ocultó fantasmas en muchas de sus escenas, que solo podían descubrirse si se miraba con atención las tomas.

En la segunda temporada, la serie cambia su título pues ahora su trama toma su inspiración principal en la novela The Turn of the Screw (Otra vuelta de tuerca, 1898) de Henry James, ambientada en la mansión Bly, aunque la serie también tomará elementos de otros relatos de James, como The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes.

La revista Vanity Fair publicó un extenso reportaje exclusivo sobre The Haunting of Bly Manor, con una entrevista a Flanagan y con 10 imágenes inéditas de la serie. Varios actores de The Haunting of Hill House repiten en la nueva temporada, como Henry Thomas, Victoria Pedretti (You, rostro del meme #WeyYa), Oliver Jackson-Cohen (The Invisible Man) y Kate Siegel.

En la novela The Turn of the Screw, una institutriz arriba a la Mansión Bly para hacerse cargo de dos niños y pronto descubre que ocurren sucesos extraños y que los niños podrían estar bajo el embrujo de una pareja de fantasmas; pero el relato siempre juega con la ambigüedad y nunca queda claro si la institutriz está en sus cabales y todo es producto de su imaginación.

"Al final, es realmente difícil diferenciar la tragedia del romance. Esa sensación de anhelo romántico por alguien que significó mucho en nuestras vidas -- pero ya no está -- es el corazón de cualquier historia de amor", explicó Flanagan en Vanity Fair. "En su esencia, la serie The Haunting of... trata sobre espacios embrujados y gente embrujada. La manera en cómo logramos que ambos conceptos convivan es lo que unifica Hill House y Bly Manor", añadió Flanagan.

En este tuit divulgado por la cuenta oficial de The Hunting of Bly Manor en Twitter figuran Pedretti, Thomas y Jackson-Cohen en los nuevos personajes que interpretarán.

Además de Thomas, Pedretti, Siegel y Jackson-Cohen, la serie incluye en su elenco a Amelia Eve, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Katie Parker, Alex Essoe y Matthew Holness.

En este tuit vemos a algunos de los nuevos actores que se incorporan en la segunda temporada de la serie.

Los nueve episodios de The Haunting of Bly Manor se estrenará en otoño de 2020 (por ahora sin fecha específica) en Netflix.