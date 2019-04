Netflix proyecta menos crecimiento en el futuro

Netflix

A pesar de anunciar un aumento en su base de usuarios, Netflix pronosticó un lento crecimiento a futuro durante el reporte de sus resultados financieros del primer trimestre fiscal el martes 16 de abril.

Netflix aumentó el número de miembros en Estados Unidos por 1.74 millones y a nivel internacional por 7.86 millones para sumar un total de cerca de 149 millones a nivel global, anunció la compañía.

Sin embargo, la compañía de streaming de video pronosticó que en su segundo trimestre sólo aumentará su base de usuarios por unas 5 millones de personas (300,000 en EE.UU. y 4.7 millones a nivel internacional), casi la mitad de la cantidad que añadió durante los primeros tres meses del año.

La cautelosa vista al futuro viene unos días después de que Disney reveló un rival de Netflix, Disney Plus, que se lanzará a finales del año con un precio de US$7 al mes. Disney Plus incluirá, poco a poco, todo el contenido de la gigante de entretenimiento incluyendo contenido de las franquicias de Marvel, Pixar y Star Wars además de películas y series nuevas. También esperamos competencia de Apple, que a finales de marzo presentó Apple TV Plus, su propio servicio de streaming con contenido original.

Netflix dijo que está subiendo los precios en Brasil y algunas partes de Europa lo que podría causar que algunas personas dejen de pagar el servicio. La compañía ya comenzó a subir los precios en EE.UU. y México.

En general, Netflix obtuvo unos US$344 millones en ganancias este trimestre frente a US$290.1 millones durante el mismo periodo el año anterior. Sus ingresos aumentaron 22 por ciento a US$4,520 millones.

Reproduciendo: Mira esto: Apple TV Plus: 5 claves para entender al rival de Netflix