Netflix: Cifra de suscriptores crece menos de lo esperado

Netflix aún cuenta con series como Friends y The Office por lo pronto, pero eso no ayudó demasiado a su crecimiento de suscriptores en los pasados tres meses. El gigante de streaming de video superó los 150 millones de suscriptores pagados en el segundo trimestre, pero los 2.7 millones de miembros nuevos se quedaron cortos ante los 5 millones de nuevos suscriptores que preveían. Su base de suscriptores en Estados Unidos se redujo en lugar de crecer y sus miembros en el extranjero no se expandieron como se esperaba.

Las acciones cayeron 11 por ciento a US$322.28 en negociaciones después del cierre de la bolsa.

La empresa señaló un calendario de lanzamientos tranquilo durante el segundo trimestre como una causa del déficit, y mencionó que las regiones que padecieron un aumento de precios a principios de este año se vieron un poco más afectadas que las áreas con precios estables, según una carta para accionistas sobre los resultados.

Asimismo, los últimos resultados se cerraron antes de la desbocada popularidad de Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción de la empresa. Netflix se jactó la semana pasada de que un récord de 40.7 millones de cuentas de hogares vieron la última temporada de Stranger Things en los primeros cuatro días después de su estreno —más que cualquier otra película o serie. (Netflix considera como visto un programa en una cuenta de hogar después de que se transmite 70 por ciento de un solo episodio). Sin embargo, un total de 18.2 millones de espectadores vieron la temporada completa de ocho episodios durante los cuatro primeros días desde su lanzamiento, el 4 de julio.

El crecimiento de Netflix llega en medio de una industria mediática obsesionada con los planes de lanzamiento de diversos competidores de sistemas de streaming para el año entrante y la cantidad de licencias de transmisión que Netflix está perdiendo por esa razón. Los programas muy vistos como Friends and The Office están destinados a formar parte de los servicios que se lanzarán el año entrante, como Time Warner, de AT&T, y NBCUniversal, de Comcast. Disney ya le quitó a Netflix sus películas taquilleras, previendo el lanzamiento en noviembre de su propio servicio de streaming, Disney Plus.

"Buena parte de nuestro catálogo nacional y, en algún momento, el global, de Disney, así como Friends, The Office y otros contenidos con licencia, se reducirán en los próximos años", dijo Netflix y agregó que el presupuesto destinado a esas licencias podría utilizarse para su propio contenido original. "Por lo que hemos visto en el pasado cuando sacamos sólido contenido de catálogo (Starz y Epix, con películas de Sony, Disney y Paramount, o series de Fox, por ejemplo) nuestros miembros cambian para disfrutar de nuestro otro contenido".

En los resultados presentados el miércoles, la base de suscriptores internacionales creció en 2.83 millones de miembros pagados, para llegar a 91.46 millones, menos de los 4.7 millones de nuevos suscriptores que la compañía había previsto. En Estados Unidos, la membresía se redujo en 130,000 miembros, para quedar en 60.1 millones, a pesar de que Netflix había pronosticado un crecimiento de 300,000 suscriptores.

Viendo al futuro, Netflix espera sumar 800,000 suscriptores al servicio en Estados Unidos y 6.2 millones a nivel internacional durante el trimestre en curso. Netflix también previó una ganancia US$1.04 por acción.

En general, Netflix reportó una ganancia de US$270.7 millones, es decir, US$0.60 por acción, en comparación con los US$384.4 millones, o US$0.85 por acción, registrados en el mismo trimestre del año pasado. Los ingresos subieron 26 por ciento a US$5,920 millones.

Los analistas esperaban, en promedio, ganancias de US$0.56 por acción —un centavo por arriba de las expectativas de la empresa— e ingresos por US$4,930 millones.

