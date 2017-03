Netflix renueva 'Santa Clarita Diet' para una segunda temporada

Agrandar Imagen Saeed Adyani/Netflix

Nadie pensaría que comer carne humana sería tendencia en la cultura pop de 2017. Este año la película Raw -- sobre una estudiante universitaria caníbal -- fue alabada por la crítica y ahora Netflix ha confirmado que la serie Santa Clarita Diet tendrá una segunda temporada.

Netflix prevé estrenar estos nuevos episodios en 2018.

Santa Clarita Diet es una comedia con elementos de horror. Trata sobre un matrimonio en el que ambos trabajan como agentes inmobiliarios en el sur de California.

Esta pareja, formada por Joel (Timothy Olyphant) y Sheila (Drew Barrymore), desarrolla su vida dentro de las convenciones de cualquier típica sitcom sobre un matrimonio suburbano, al estilo Mike & Molly, por ejemplo.

Pero todo cambia cuando Sheila "sufre un cambio dramático que provoca que la familia entre en un espiral de muerte y destrucción... pero de forma positiva", según indica el comunicado de Netflix.

Ese giro es lo que le otorgó originalidad a la premisa de Santa Clarita Diet: Sheila se convierte en zombie, por lo que necesita comer carne humana fresca todos los días. Esta situación -- que da pie a algunas escenas muy sangrientas y gráficas -- da pie también a una serie de enredos y situaciones absurdas muy propias de una comedia negra.

Otro elemento que distinguió a Santa Clarita Diet fue el uso de cameos de actores famosos, como Nathan Fillion, Patton Oswalt y Andy Richter.

El creador y showrunner de la serie es Victor Fresco (Better Off Ted, Andy Richter Controls the Universe). La primera temporada de Santa Clarita Diet tuvo 10 episodios -- el nuevo estándar de las series digitales -- pero Netflix todavía no ha revelado cuántos capítulos tendrá la temporada 2.

La segunda temporada de Santa Clarita Diet todavía no tiene fecha precisa de estreno en Netflix.

