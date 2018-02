Patrick Harbron/Netflix

En Netflix les encanta analizar los hábitos de consumo de sus suscriptores. Y ahora quieren que recuerdes cuál fue la primera serie con la que hiciste un maratón televisivo en su plataforma. "En promedio, un nuevo suscriptor de Netflix tarda 12 días en comenzar a ver su primer maratón y la mayoría de los usuarios terminan la primera temporada de una serie en sólo tres días", explica la empresa en un comunicado de prensa, añadiendo que más del 90 por ciento de sus suscriptores han realizado su primer maratón durante su primer año como clientes de Netflix.

Breaking Bad es el título que más suscriptores de la plataforma han escogido su primera vez haciendo un maratón. (Netflix define un maratón o maratonear como ver una temporada entera de una serie en siete días o menos). Orange is the New Black, The Walking Dead y Stranger Things le siguen en una lista llena de clásicos como House of Cards, Narcos o hasta Grey's Anatomy.

Netflix

En cuanto a países, el primer maratón televisivo de los estadounidenses es Orange is the New Black, los mexicanos prefieren Club de cuervos, los españoles son más de Narcos y a los argentinos les puede Breaking Bad.

Si quieres saber cómo fue tu primera vez en Netflix, puedes ir a tu perfil de cuenta, seleccionar "Viewing Activity", tirar para abajo y ver qué te enganchó primero en esta plataforma. Yo estaba convencida de que en mi caso había sido House of Cards, pero resulta que tengo Netflix desde mucho antes del estreno de su primera serie original de éxito. Así que mi primera vez fue Weeds, 10 episodios en seis días. Aunque confieso que hubo un día ahí en medio en el que vi cuatro capítulos y pasé directamente del final de la primera al principio de la segunda temporada...

Y tú, ¿recuerdas tu primera vez ingiriendo Netflix en cantidades no necesariamente saludables?

Netflix

Para este estudio, Netflix se centró en los miembros integrados a la plataforma en los últimos cinco años. Incluyeron todas las series de televisión en su catálogo, excepto contenido infantil y temporadas de menos de cinco episodios.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine, series y frikismo en general en la sección de cultura popular de CNET en Español.