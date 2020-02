Estos son los programas que Netflix tuvo que quitar de la plataforma

Angela Lang/CNET

Netflix dio a conocer cuáles programas y películas ha quitado de la plataforma tras peticiones de diversos gobiernos en el mundo. En este reporte llamado Environmental Social Governance 2019 (algo que se podría traducir como Gobernanza del Ambiente Social), publicado el viernes 7 de febrero de 2020, el gigante del streaming dijo que se removieron nueve piezas de contenido de la plataforma desde que se lanzaron sus servicios hace más de una década, por peticiones de diversos gobiernos.

Durante 2019, Netflix solo recibió dos peticiones de remoción de contenido: un episodio del talk show Patriot Act with Hasan Minhaj, el cual criticaba el régimen del príncipe heredero Mohammed bin Salman en Arabia Saudita; y The Last Temptation of Christ, en Singapur, ya que la cinta dirigida por Martin Scorsese en 1988 está prohibida en ese país.

Netflix ya ha quitado uno de sus títulos este 2020 —The Last Hangover fue eliminado en Singapur luego de una petición por escrito de la Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm de aquel país.

Otro contenido que ha sido removido de la plataforma incluye:

The Bridge, en Nueva Zelanda en 2015, que Netflix dijo que está clasificado como "objetable" en el país.



Full Metal Jacket, en Vietnam en 2017



Night of the Living Dead, en Alemania en 2017, ya que es un filme prohibido en aquel país



Cooking on High, The Legend of 420 y Disjointed, en Singapur en 2018



Las prácticas de Netflix para remover contenido fueron cuestionadas el año pasado, cuando retiró de la plataforma el episodio de Patriot Act en Arabia Saudita. Además de atacar al príncipe heredero, el programa criticaba la participación militar del reino en Yemen y su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Después de que un regulador saudí se quejara de que el programa violaba una ley de delitos informáticos, Netflix retiró el episodio.

Los críticos de la decisión tomada por Netflix tacharon el asunto de censura a favor de un régimen opresivo, pero el presidente ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, aseguró que la compañía no se sintió mal por haber quitado el contenido. "No estamos en el negocio de las noticias, no estamos tratando de llevar la verdad al poder", explicó Hastings en noviembre. "Estamos tratando de entretener".

Días después, el director general de contenido de Netflix le dio la vuelta a las declaraciones de su jefe. "Todo el entretenimiento es verdad al poder", dijo Ted Sarandos en un evento del Centro Paley. Pero incluso a pesar de que Sarandos hizo notar que Hastings no había hecho la "mejor selección de palabras", sostuvo que Netflix necesita sortear las leyes de contenido local en todo el mundo.

De hecho, Netflix también se ha opuesto a hacer remociones por pedidos de algún gobierno. A principios de año, un juez brasileño ordenó a Netflix quitar un especial de comedia —llamado A Primeira Tentação de Cristo (La primera tentación de Cristo), diferente, por supuesto, a la película de Scorsese de nombre similar— porque mostraba a un Jesús homosexual. Netflix apeló y la Suprema Corte de aquel país anuló el fallo, permitiendo que el programa permaneciera en la plataforma de streaming.