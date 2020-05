Netflix prepara serie basada en la nueva novela de Elena Ferrante

Europa Editions

No ha salido a la venta en Estados Unidos y ya Netflix aseguró los derechos para producir una serie de la nueva novela de la aclamada escritora italiana Elena Ferrante. Su título es y cuenta la transición de la infancia a la adolescencia de una joven llamada Giovanna en la Italia de los años 90 del siglo pasado. Es una historia que transcurre, según la sinopsis, entre la Nápoles refinada de los barrios adinerados y la Nápoles excesiva de los barrios pobres.

Lanzada en Italia en noviembre de 2019, The Lying Life of Adults tendrá su lanzamiento global el 1 de septiembre de 2020. Las novelas de Ferrante han vendido 13 millones de ejemplares, según EW, y han sido traducidas a 45 idiomas. En febrero HBO estrenó con éxito la serie (La amiga estupenda: Un mal nombre), basada en la que quizás sea la novela más popular de la autora.

Netflix anunció el proyecto con un teaser en el que la cantante italiana Emma Marrone (fan de Ferrante) lee algunos párrafos del nuevo libro, el primero que publica la escritora luego de cinco años.

La serie es una producción entre Netflix y la compañía italiana Fandango, que también produjo la adaptación televisiva de My Brilliant Friend. "Los libros de Elena Ferrante han inspirado y cautivado al público en Italia y en todo el mundo. Estamos encantados de llevar su último trabajo a las pantallas de nuestra audiencia global", dijo en un comunicado Felipe Tewes, director del departamento de Series Originales en Idioma Local de Netflix.

The Lying Life of Adults no dispone por ahora de fecha de estreno en Netflix.