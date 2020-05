Netflix y PlayStation suben precios en México por impuesto a servicios digitales

Agrandar Imagen Getty Images

Los servicios por Internet como Netflix y PlayStation ya comenzaron a informar sobre un aumento de precio que afectará a los consumidores en México. Pero estas dos empresas no serían las únicas en tomar esa decisión.

En medio de la pandemia por COVID-19, los suscriptores mexicanos de estas plataformas comenzaron a recibir notificaciones sobre un aumento de precio a las suscripciones, efectivo tan pronto como los primeros días de junio. El descontento entre los usuarios fue inmediato.

Hoy si cruzaste la línea maldita transformación de cuarta. 16% de IVA. Gracias 4T. pic.twitter.com/gopK4lyW91 — Abdiel (Escuis de Hierro) Ríos (@ab_rios_g) May 7, 2020

El aumento de precios en México obedece a un impuesto bien conocido pero que hasta ahora no se cobraba sobre servicios por Internet en México: el impuesto al valor agregado (IVA). A partir de finales de 2019, el gobierno de México ordenó el cobro de este impuestos —que corresponde al 16 por ciento del costo— sobre empresas que ofrezcan sus servicios por Internet en el país.

A partir del IVA que se carga a servicios digitales en México Netflix y PlayStation han decidido aumentar sus precios. La plataforma de streaming de video cobrará ahora 139 pesos por su plan básico, 196 pesos por el plan estándar y 266 pesos por el plan premium (mientras que anteriormente costaban 129, 169 y 229 pesos, respectivamente). El aumento del precio de Netflix entrará en vigor a partir del 7 de junio.

Por su parte, PlayStation subirá precios de juegos vendidos digitalmente y aumentará el precio de su suscripción mensual a PlayStation Plus, la plataforma que habilita el juego en línea.

PlayStation ha avisado que los precios que se vean en la tienda digital aumentarán íntegramente un 16 por ciento. Es decir que si un juego cuesta, por ejemplo, 1,300 pesos, ahora costará alrededor de 1,500 pesos. Lo mismo pasará con PlayStation Plus, que cuesta unos 950 pesos (US$40), y más el IVA pasará a costar poco más de 1,100 pesos. Sony hará efectivo este aumento de precios el 1 de junio.

Al cierre de redacción, solo Netflix y PlayStation habían notificado a sus usuarios sobre el aumento de precios efectivo en menos de un mes. Sin embargo, dada la imposición del gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy probable que más empresas que operan u ofrecen un servicio por Internet, comiencen a enviar notificaciones similares.

Apple, que ofrece en México múltiples servicios por Internet, no dio comentarios a CNET en Español. Nintendo, Microsoft y Spotify no respondieron a la solicitud de comentarios. Netflix y Sony, matriz de PlayStation, no dieron más comentarios.