El director mexicano Guillermo del Toro es famoso por los muchos proyectos que ha desarrollado, pero que jamás han sido realizados (hay incluso una página en Wikipedia dedicada a ello). Su versión de Pinocchio es uno de estos proyectos, pero finalmente se hará realidad, pues Netflix anunció el lunes que producirá Pinocchio, la primera película animada que dirigirá Del Toro.

Según un comunicado de Netflix, esta nueva versión de Pinocchio– inspirada en la novela infantil de 1883, escrita por Carlo Collodi– será escrita, dirigida y producida por Guillermo del Toro. El filme será un musical animado con la técnica de stop motion.

Del Toro es un fanático del cine de animación y para Netflix creó una trilogía de series de dibujos animados generados en computadora llamada Tales of Arcadia, de la que ya se estrenó Trollhunters en 2016 y de la que restan por lanzarse 3 Below (21 de diciembre de 2018) y Wizards (2019).

Pinocchio se convierte así en la primera película que Del Toro dirige luego de The Shape of Water, con la que obtuvo los premios Oscar a mejor película y mejor director.

En el comunicado Guillermo del Toro explicó su visión del proyecto:

"Ninguna forma de arte ha tanto influido en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocchio. En nuestra historia, Pinocchio es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario tras el que comprenderá más profundamente a su padre y al mundo real. He querido hacer esta película toda mi vida. Tras la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el gran equipo de Netflix me dé la oportunidad única de presentar mi versión de esta marioneta que se convierte en niño al público a nivel mundial".

El comunicado de Netflix revela que esta versión de Pinocchio estará ambientada en Italia, en 1930. Esto situaría la historia en pleno auge del fascismo en Italia con Benito Mussolini.

Del Toro ha reunido a un equipo que reúne a algunos de los artistas más respetados del campo de la animación: Patrick McHale (Beyond the Garden Wall, Adventure Time) será el co-guionista, Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) co-dirigirá, y Guy Davis será co-diseñador de producción, inspirándose en el diseño original de Gris Grimly para el personaje de Pinocchio. Las marionetas de la película serán construidas por Mackinnon y Saunders (Corpse Bride).

Pinocchio es una producción de Guillermo del Toro, The Jim Henson Company (The Dark Crystal: Age of Resistance) y ShadowMachine (Bojack Horseman, The Shivering Truth), responsable de la producción en stop motion. Junto con Del Toro, también serán productores Lisa Henson, Alex Bulkley de ShadowMachine, Corey Campodonico y Gary Ungar de Exile Entertainment y Blanca Lista como co-productora.

Netflix espera que la producción comience este otoño, pero no informó sobre la posible fecha de estreno de Pinocchio.

