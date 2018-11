Netflix anuncia todas sus películas y series animadas hasta 2021

Netflix

Netflix ya tiene "dibujada" su propuesta de dibujos animados hasta el 2021. La plataforma de streaming anunció el martes toda la propuesta de películas y series originales que tiene prevista para los próximos tres años.

Además de títulos que ya conocíamos, como el Pinocchio que dirigirá Guillermo del Toro, destaca la revelación de una fuerte presencia latina en la propuesta, pues figuran proyectos dirigidos por el mexicano Jorge R. Gutiérrez y dibujados por el artista argentino Pablo Lobato.

El comunicado de Netflix indica que alrededor de 60 por ciento de los suscriptores de la plataforma disfruta de contenido infantil y familiar cada mes, lo que explica la producción de nuevos proyectos originales de dibujos animados.

Las películas y series emplearán distintos tipos de técnicas de animación, como las imágenes generadas por computadora (The Willoughbys, dirigida por Kris Pearn), animación tradicional o 2D (My Father's Dragon, de Nora Twomey) y stop motion (Pinocchio, de Guillermo de Toro).

Otra diferencia está en el público al que van dirigidas, desde niños en edad preescolar (Mighty Little Bheem, de Rajiv Chilaka) pasando por niños en la escuela primaria (Kid Cosmic, de Craig McCracken) hasta títulos que pueden ser disfrutados por padres e hijos (Maya and the Three, del mexicano Jorge Gutiérrez).

"Sabemos que no existe un solo tipo de familia. Abarcamos a todo tipo de creadores para poder contar historias únicas y diversas que resuenen en todas y cada una de las familias de Netflix", expresó en el comunicado Melissa Cobb, Vicepresidenta de Kids and Family en Netflix.

Aquí puedes leer un resumen de los nuevos proyectos animados anunciados por Netflix:

Maya and the Three (2021) es una miniserie animada creada, escrita y dirigida por Jorge Gutiérrez (The Book of Life, El Tigre: The Adventures of Manny Rivera). Ambientada en un mundo mítico de inspiración mesoamericana, una princesa guerrera se embarca en una búsqueda para reclutar a tres luchadores legendarios que ayuden a salvar el mundo de los hombres y los dioses.

Go! Go! Cory Carson (2019) es una serie animada para preescolares de Kuku Studios en Berkeley, California, con Alex Woo (Wall-E, Ratatouille), Stanley Moore (Monsters University) y Tone Thyne (Wonder Pets!) como productores ejecutivos. Basada en los juguetes Go! Go! Smart Wheels, Go! Go! Cory Carson sigue las aventuras del auto llamado Cory Carson.

Kid Cosmic (2020) es una serie animada de Craig McCracken (Foster's Home for Imaginary Friends). Trata sobre un niño que sueña en convertirse en héroe, sueño que se hace realidad cuando encuentra algunas piedras cósmicas de poder.

Trash Truck (2020) es una serie animada creada por Max Keane (Dear Basketball). Hank es un niño de 6 años de edad, con una gran imaginación y cuyo mejor amigo es un camión recolector de basura gigante. Glen Keane (The Little Mermaid, Aladdin) y Gennie Rim (Dear Basketball) son productores ejecutivos junto con Max Keane.

The Willoughbys (2020) es una película de animación generada por computadora escrita dirigida por Kris Pearn (Cloudy with a Chance of Meatballs 2). Cuando los cuatro niños Willoughby son abandonados por sus padres egoístas, tienen que adaptar sus valores anticuados al mundo contemporáneo. Con las voces de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara y Jane Krakowski.

My Father's Dragon (2021) es una película animada en 2D dirigida por Nora Twomey (The Secret of Kells, The Breadwinner) y escrita por Meg LeFauve (Inside Out). Basada en las novelas infantiles de Ruth Stiles Gannett, My Father's Dragon cuenta la historia del joven fugitivo Elmer Elevator, que busca a un dragón cautivo en una isla llamada Wild Island.

Estos seis títulos se unen a los siete que Netflix había anunciado previamente:

Motown Magic (20 de noviembre de 2018) es una serie animada de Josh Wakely (Beat Bugs) que reúne 52 versiones nuevas de algunos de los clásicos de Motown de músicos como The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes y Smokey Robinson, quien también es el productor ejecutivo musical. La serie sigue a Ben, un niño de 8 años con una imaginación increíble, que utiliza un pincel mágico para dar vida al arte callejero de Motown.

Mighty Little Bheem (2019) es una serie animada para niños de preescolar dirigida por Rajiv Chilaka (Chhota Bheem). Es una comedia de aventuras en la que un héroe ultra fuerte, valiente e inteligente, el pequeño Bheem, vive locas aventuras en su ciudad natal.

Klaus (estreno a finales de 2019) es una película en animación tradicional 2D escrita y dirigida por el español Sergio Pablos, guionista de Despicable Me. "Cuando a un cartero joven y egoísta le asignan un remoto pueblo escandinavo, su improbable amistad con un fabricante de juguetes solitario lo lleva a la historia del origen de Santa. Esta historia atemporal se visualiza a través de una combinación única de animación clásica dibujada a mano y tecnología digital de vanguardia. Cuenta con las voces de Jason Schwartzman, Rashida Jones, JK Simmons y Joan Cusack. SPA Studios, de Sergio Pablos, produce la película en Madrid, España, con Atresmedia Cine.

Over the Moon (2020) es una aventura musical animada por computadora sobre una chica que construye un cohete espacial para viajar a la luna y así demostrarle a su padre que la legendaria diosa de la luna realmente existe. Cuando llega a la Luna descubre un mundo repleto de criaturas fantásticas. Dirigida por Glen Keane (The Little Mermaid, Aladdin).

Pinocchio (2021) es el primer largometraje animado que dirige el ganador del Óscar, Guillermo del Toro (The Shape of Water). Será un musical animado en stop motion. Del Toro ambienta el cuento clásico en Italia durante la década de 1930. Del Toro escribe el guión junto con Patrick McHale (Beyond the Garden Wall). Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) co-dirige y Guy Davis codiseña la producción, inspirada en los dibujos de Gris Grimly del personaje de Pinocho.

Wendell & Wild (2021) es un largometraje de animación del escritor y director Henry Selick (The Nightmare Before Christmas, Coraline) y del guionista Jordan Peele (Get Out). Dos hermanos demonios (con las voces de Keegan Michael Key y Jordan Peele) escapan del inframundo y se encuentran en una ciudad donde deben evadir al adolescente Kat, que está tratando de destruirlos. El artista argentino Pablo Lobato diseñará los personajes.

Jacob and the Sea Beast (2022) es una película de animación por computadora escrita y dirigida por el ganador del Óscar Chris Williams (Big Hero 6). Narra la historia de un marinero simpático que navega por aguas desconocidas y descubre a un aliado improbable en un monstruo del mar.

