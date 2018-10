Orange Is the New Black de Netflix dice adiós en 2019

Netflix

Los fans de la serie Orange Is the New Black comenzarán a despedirse de las mujeres de la Penitenciaría de Litchfield este 2019.

En un tuit que se publicó este miércoles desde la cuenta oficial de la producción, las estrellas de la serie comenzaron a despedirse de los fans y a darles sus agradecimientos por apoyar un programa "revolucionario, innovador y controversial".

Orange Is the New Black, que debutó en Netflix el 11 de julio de 2013 y que totaliza siete temporadas, es una serie basada en el libro de Piper Kerman sobre sus experiencias en la cárcel. Orange Is the New Black es la tercera serie original de Netflix.

La serie cuenta con un elenco lleno de latinas que incluyen a la dominicana Dascha Polanco, la cubana Selenis Leyva y la colombiana Diane Guerreo.

Durante su transmisión en Netflix, Orange is The New Black se ganó tres Emmys y la actriz Uzo Aduba se llevó una estatuilla a casa como mejor actriz secundaria en un drama.

La creadora de la serie, Jenji Kohan, ya había dado pistas de que Orange Is the New Black finalizaría después de su séptima temporada. La última temporada regresa en 2019.