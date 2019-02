Netflix

Tras el éxito de La casa de papel, Netflix ha redoblado su apuesta en España. A Las chicas del cable y Élite se han sumado otros títulos en producción –las series Hache, Alta mar y Criminal y el filme Elisa y Marcela– y ahora la plataforma de streaming ha anunciado que vienen cinco nuevas series originales hechas en España.

Según un comunicado de Netflix, estos cinco nuevos proyectos españoles se estrenarán a partir de 2020 y estarán disponibles en 190 países.

Lo interesante del anuncio del miércoles es la diversidad de géneros y temas que abordarán estas series. De hecho, uno de los anuncios se convirtió en tendencia en Twitter en España: la adaptación en formato anime del best seller Memorias de Idhún, de la escritora Laura Gallego.

Además de Memorias de Idhún los otros proyectos son una comedia sobre un superhéroe de lo más terrenal en El vecino; un drama extraordinario en El desorden que dejas; una miniserie con reparto femenino en Días de Navidad; y Valeria, drama mezclado con toques de comedia.

El nuevo estudio de producción de Netflix en Madrid fue construido especialmente para albergar todos estos nuevos proyectos, a los que se suman el rodaje de las nuevas temporadas de La casa de papel, Élite y Las chicas del cable.

A continuación ofrecemos una mirada en detalle a estas series:

Memorias de Idhún

Serie animada en estilo anime escrita por Andrés Carrión y por la propia Laura Gallego, autora de la trilogía de novelas de fantasía que inspiran esta serie.

Sinopsis: El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder y comenzó el reinado de terror de las serpientes aladas. La primera batalla por la libertad de Idhún se libra en la Tierra, donde Jack y Victoria luchan por detener a Kirtash, el asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas que huyeron de su tiranía.

El vecino

Dirigida por Nacho Vigalondo (Colossal), El vecino está basada en la novela gráfica homónima creada por Santiago García y Pepo Pérez para el sello Astiberri. Está protagonizada por Quim Gutiérrez, Clara Lago, Catalina Sopelana y Adrián Pino.

Sinopsis: A Javier no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, su negocio de camisetas con frases desmotivadoras no acaba de triunfar y su relación con Lola va dando tumbos desde hace un par de meses. Lo que menos necesitaba Javier es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora, Javier es un superhéroe, y no le va ni un poquito mejor que antes.

El desorden que dejas

Drama escrito por Carlos Montero, basada en su propia novela homónima ganadora del Premio Primavera de Novela 2016 del sello editorial Planeta.

Sinopsis: Con la intención de darle una segunda oportunidad a su matrimonio, Raquel, una joven profesora de literatura, acepta un trabajo en el pueblo donde creció su marido. Pronto descubrirá que otra profesora se suicidó, posiblemente víctima de bullying por parte de sus propios alumnos. Raquel iniciará su propia búsqueda para descubrir la verdad en un lugar en el que todos parecen guardar secretos.

Días de Navidad

Creada y dirigida por Pau Freixas. Su elenco está formado por Verónica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros, Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López y Ángela Molina.

Sinopsis: Una mirada a las fiestas navideñas a través de la mirada de cuatro hermanas en su casa familiar durante tres épocas diferentes que, a su vez, representan tres etapas clave en sus vidas: la adolescencia, la vida adulta y la tercera edad.

Valeria

Creada por María López Castaño, basada en las novelas de Elísabet Benavent publicadas por Penguin Random House.

Sinopsis: Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.

