Agrandar Imagen Netflix

Los servicios de streaming han empezado a dejarse sentir en las galas de premios del cine y la TV. Y la serie The Crown se ha erigido en el caballo de batalla de Netflix en las galas de premios.

The Crown -- que trata sobre los primeros años del reinado de Isabel II -- fue la serie con más nominaciones en los premios BAFTA de TV 2017, que concede la Academia de Televisión británica.

The Crown fue nominada como mejor serie dramática; mejor actriz principal (Claire Foy); mejor actriz de reparto (Vanessa Kirby); y mejor actor de reparto, por partida doble (John Lithgow y Jared Harris).

Además, Netflix también fue reconocida en la categoría de mejor serie internacional, en la que Stranger Things recibió una nominación. En este rubro compite con Transparent (Amazon), The Night Of (HBO) y The People vs. O.J. Simpson (FX).

Luego de The Crown, las otras series con más nominaciones fueron Fleabag y Happy Valley, con tres cada una. Miniseries de alto presupuesto y éxito de crítica, como War and Peace y The Night Manager, solo obtuvieron una postulación cada una.

El 8 de enero, The Crown ganó el Globo de Oro a mejor serie dramática -- venciendo a las favoritas Game of Thrones y Westworld -- y mejor actriz principal (Claire Foy).

Y pocas semanas después, el domingo 29 de enero, Claire Foy y John Lithgow recibieron también, por su trabajo en The Crown, los galardones a mejor actriz principal y mejor actor de reparto, respectivamente, en los premios del Sindicato de Actores (SAG).

Ya el pasado febrero Netflix y Amazon ganaron cada una un BAFTA pero en sus categorías de cine. Netflix conquistó el renglón de mejor documental con 13th, de Ava DuVernay; y Amazon recibió los BAFTA a mejor actor principal y mejor guión por Manchester by the Sea.

Lo que era un fenómeno estadounidense -- el reconocimiento de los servicios de streaming por las academias de cine y TV -- ya cruzó el Atlántico con estas nominaciones a los BAFTA.

