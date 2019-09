Netflix: La llegada de las nuevas plataformas aumentará costos de producción

Sophie Mutevelian/Netflix

Las cifras que están saliendo a relucir en la guerra entre las plataformas de streaming son de vértigo. Según un reporte de Reuters, Reed Hastings, presidente de Netflix, reconoció esta semana en una conferencia de la Royal Television Society (RTS) de Inglaterra que producir una serie como The Crown lucirá "como una ganga" cuando inicien operaciones las otras plataformas de streaming -- como Apple TV Plus, Disney Plus y HBO Max, entre otras -- pues se dispararán los costos de producción.

Netflix también dio a conocer el viernes un nuevo tráiler de la tercera temporada de The Crown, que se estrena en la plataforma el próximo 17 de noviembre. La novedad es que los nuevos episodios introducen a nuevos actores en los roles protagonistas: la ganadora del Oscar 2019, Olivia Colman, sustituye a Claire Foy en el papel de la reina Isabel II; Tobias Menzies reemplaza a Matt Smith en el rol de Felipe de Edimburgo; y Helena Bonham-Carter encarna a la princesa Margarita, interpretado originalmente por Vanessa Kirby.

Esta información se produce en una última semana en la que se han dado a conocer millonarios acuerdos de exclusividad para distribuir en streaming algunas series clásicas de la TV de señal abierta. Fue el caso de Netflix, que pagó casi US$500 millones a Sony Pictures Television por los derechos de Seinfeld durante cinco años a partir de 2021.

De igual manera, la futura plataforma de streaming HBO Max llegó a un acuerdo récord para hacerse con los derechos de emisión por cinco años de The Big Bang Theory cuando este servicio inicie operaciones en la primavera de 2020.

Es importante recordar que HBO Max también adquirió a US$425 millones por cinco años los derechos de streaming de la serie Friends. Son cifras astronómicas que evidencian cómo las plataformas de streaming están dispuestas a pagar fortunas por los shows que generan audiencia y otorgan prestigio.

La tercera temporada de The Crown se estrena el 17 de noviembre en Netflix.