Netflix lanzará series inspiradas en los libros del creador de Willy Wonka: reporte

Netflix ya cuenta con su propio Universo Marvel, al que pertenecen las series Daredevil y Jessica Jones, y con el Universo llamado Tales of Arcadia creado por Guillermo del Toro, al que pertenecen Trollhunters, 3 Below y Wizards. Y ahora ha anunciado, según un reporte de Variety, sus planes de crear varias series animadas interconectadas inspiradas en los libros del famoso escritor Roald Dahl.

Roald Dahl (1916-1990) es un escritor británico de libros infantiles, del que muchas de sus obras han sido adaptadas al cine, como Charlie and the Chocolate Factory (2005), Matilda (1996), The Witches (1990), Fantastic Mr. Fox (2009), The BFG (2016) y James and the Giant Peach (1996), entre otros.

El comunicado de Netflix indica que las series animadas serán producidas junto con los herederos del escritor y serán fieles al espíritu y tono de los libros de Dahl. Pero, según Variety, Netflix "desea crear un universo de historias que vaya más allá de los relatos sobre mágicas fábricas de chocolate y gigantes amistosos que ya han sido relatados".

El anuncio fue acompañado de un video en el que figura una barra de chocolate de Willy Wonka con un boleto dorado en su interior (como en el libro y las películas), solo que éste tiene el logotipo de Netflix y revela los nombres de algunas de las series animadas que serán producidas: Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG y The Twits, concluyendo que habrá más.

Según Variety, algunos libros del autor, como Fantastic Mr. Fox y James and the Giant Peach, no forman parte del acuerdo de producción.

Netflix no informó quiénes estarán a cargo del proyecto ni su estimada fecha de lanzamiento, aunque reveló que el primer título iniciará su producción en 2019.

