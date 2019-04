Netflix vs. Hulu: ¿Qué servicio de streaming te conviene más?

Sarah Tew/CNET

Puede que Netflix se haya convertido en el referente estándar del mundo del streaming de video, pero ¿representa necesariamente la mejor relación calidad-precio?

Hay muchos competidores que buscan destronar a Netflix, entre ellos Hulu, orientado a programas de TV. Este servicio, actualmente de propiedad mayoritaria de Disney, se ha esforzado por atraer a fanáticos de la música —mediante un paquete en el que se incluye Spotify— y a los entusiastas de Juego de Tronos, que pueden añadir HBO como un servicio complementario.

Sin embargo, si estás tratando de ahorrar en tus gastos, puede que quieras reducir el número de suscripciones que pagas cada mes. Tanto Hulu como Netflix han sufrido cambios recientes en sus precios: el servicio de Hulu bajó a US$6, mientras que el de Netflix subió a US$13. Si tuvieras que elegir solo uno para ahorrar dinero, ¿cuál sería? ¿O existe alguna manera de reducir costos pero continuar usando ambos?

Comparación de los servicios de streaming Servicio Pago mensual Qué ofrece Transmisiones (streams) simultáneas Funciona sin conexión Hulu US$6 Películas y programas HD bajo demanda, con anuncios 1 No Hulu (sin anuncios) US$12 Películas y programas HD bajo demanda, sin anuncios 1 No Hulu con Live TV US$45 Televisión en vivo de docenas de canales y HD bajo demanda 2 No Netflix básico US$9 Películas y programas SD bajo demanda 1 Sí (un dispositivo) Netflix estándar US$13 Películas y programas HD bajo demanda 2 Sí (dos dispositivos) Netflix premium US$16 Películas y programas HD/UHD bajo demanda 4 Sí (cuatro dispositivos)

¿Cuánto es el costo mensual?

Aunque muchos servicios de streaming están subiendo sus precios, en los últimos meses Hulu se movió en la dirección opuesta: el costo mensual del servicio pasó de US$8 a US$6 a principios de este año, por su servicio básico con anuncios. La versión sin publicidad de US$12 mantuvo su precio, mientras que la opción de TV en vivo subió US$5.

También está el nuevo paquete de Spotify Hulu. Si pagas una suscripción de música Premium de Spotify por US$10 al mes, recibes el servicio básico de Hulu (que cuesta US$6) de manera gratuita. Puedes suscribirte a ambos servicios en el sitio web de Hulu, o ingresar la información de tu cuenta si ya tienes una.

En comparación, la suscripción de US$13 es el plan más popular de Netflix, ya que ofrece video de alta definición y la posibilidad de transmitir en dos dispositivos a la vez. Si tienes un sofisticado televisor HRD 4K que quieres presumir, o una familia grande que requiere más de dos transmisiones simultáneas, tal vez te convenga más la opción Premium de Netflix.

¿Cuántos programas y películas ofrecen?

Netflix ofrece 1,569 programas de televisión y 4,010 películas, según un informe de 2018 (en inglés), mientras que un informe más antiguo, de 2016 (en inglés), afirma que Hulu tenía en ese entonces 2,900 series de televisión y más de 2,500 películas. Nos pusimos en contacto con Netflix y Hulu para confirmar estos números, pero ninguno respondió antes del cierre de esta edición.

Pero más importante que la cantidad de contenido son los diferentes enfoques de los dos servicios. Hulu ofrece TV más tradicional que Netflix y se basa principalmente en programas de NBC, ABC, Fox, CBS, PBS, Discovery y muchos otros canales.

Netflix posee los derechos de distribución de la mayoría de los estudios de películas, así como programación de televisión de NBC, CBS, Warner Brothers y una gran cantidad de contenido de Disney, pero su mayor atractivo es su contenido original.

Vale la pena señalar que los programas y las películas entran y salen todo el tiempo de los servicios de streaming. Lo único con lo que realmente puedes contar que se mantenga es la programación original (aunque los programas pueden ser cancelados).

¿Cómo son los programas originales?

La "joya de la corona" de Hulu es, sin duda, The Handmaid's Tale, considerado uno de los mejores programas de los últimos años, pero este se quedó sin material de la fuente (el libro en el que se basa la serie) después de tan solo una temporada, y ahora continúa con un argumento original. Hulu también cuenta con varios programas menos difundidos pero que han recibido elogios de la crítica, como Shrill, Pen15 y el documental Fyre Fraud. Si no tienes cable (y no vives en el Reino Unido), también es uno de los pocos lugares donde puedes ver la serie Killing Eve, una de las favoritas de los críticos.

Por su parte, Netflix tiene una selección mucho mayor de contenido original y logró una victoria en los Premios Óscar con la película Roma, por lo que es difícil competir contra él. En una selección de los mejores programas que ofrece este servicio se encuentran Orange Is the New Black, Black Mirror, Stranger Things, Jessica Jones, Russian Doll, Queer Eye y (en una decisión controvertida) House of Cards. Netflix también tiene su propio documental sobre Fyre y además abundante contenido sobre crímenes reales.

¿Cómo cambiará Disney a Hulu?

Recientemente Disney compró Fox y la participación de AT&T en Hulu, lo que significa que la empresa ahora posee dos tercios del servicio de streaming. Disney ha insinuado que sus planes son convertir a Hulu en una versión para adultos de su servicio Disney Plus anunciado hace poco. ¿Qué significa esto para el contenido que no es de Disney en Hulu?

Después del anuncio de la adquisición de AT&T, el presidente ejecutivo de Hulu, Randy Freer, dijo lo siguiente: "WarnerMedia continuará siendo un socio valioso para Hulu en los próximos años, en los que ofreceremos a nuestros clientes lo mejor de la televisión, en vivo y bajo demanda, todo en un solo lugar". Además, Comcast aún posee una participación en la empresa (a menos que Disney la compre) y Disney Plus no estará disponible hasta finales de 2019. Probablemente debas empezar con las maratones de series como ER (Warner y AT&T) y Brooklyn Nine Nine (Fox, ahora NBC) mientras aún puedes.

¿Qué servicio de streaming es el "ganador"?

Con los cambios recientes en Hulu, parece que lo mejor es esperar un poco para ver cuán amplia es la oferta de su catálogo durante 2019. Pero con la disminución de precios y el paquete con Spotify constituye sin duda una mejor opción que antes en términos de costos.

A diferencia de los servicios de streaming de música, casi todos los cuales tienen los mismos catálogos, el streaming de video puede ofrecer contenido diferente y a veces complementario. Si puedes pagar por ambos, deberías hacerlo. A un total de US$20 por mes, aún es relativamente asequible, en especial si ya cortaste lazos con los servicios de cable tradicionales.

Sin embargo, si tuviéramos que elegir solo un servicio, Netflix gana, y eso se basa principalmente en la fortaleza de su contenido original. Si su precio sigue aumentando, es probable que los usuarios comiencen a buscar alternativas más económicas, y Hulu está perfectamente posicionado para aprovechar eso.