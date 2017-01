Ya no tienes que esperar más. Después de anunciar un retraso en el estreno de House of Cards, Netflix ha revelado a través de la cuenta de la serie en Twitter la fecha de estreno, que será el próximo 5 de mayo.

Además, nos ha adelantado un video para dejarnos con más ganas de ver el drama político, justo en el día en el que Donald Trump es juramentado como presidente de EE.UU.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) 20 de enero de 2017

El mensaje para animarnos a ver la nueva temporada de la serie protagonizada por Kevin Spacey fue claro --y tal vez ominoso: "We make the terror" (Nosotros hacemos el terror).

Hasta ahora, muchos eran los rumores sobre el posible lanzamiento de la serie este 20 de enero, para hacerlo coincidir con el ascenso de Trump a la Casa Blanca, según asegura el sitio Web de noticias de EE.UU. Inquisitr. Sin embargo, en una carta a los accionistas citada por este medio, Netflix reveló que movería la serie al segundo trimestre por cuestiones económicas.

Poco se sabe sobre la quinta temporada de la serie, aunque varios sitios han comenzado a especular.

ALERTA SPOILER, si no has visto la cuarta temporada, no sigas leyendo.

La fuente indica que es posible que en la quinta temporada Claire, la esposa de Frank, ponga fin a su romance con Tom Yates. Aunque a Frank no le importó que ella se acostara con otro hombre, el hecho de que le abandonara totalmente no le encantó demasiado, por lo que esta trama sería finalmente resuelta en los próximos capítulos.

También es cierto que Frank se estaría encargando de su soledad con un amante propio, aunque esto no le impediría mandar a matar a Tom. El enfrentamiento entre los Underwood será con toda seguridad el epicentro de la próxima temporada y es posible que los aliados de cada uno jueguen un papel fundamental, ya sea trabajando entre ellos para poner a los protagonistas a sus pies, o ayudando a ambos en la guerra que parece se desatará en Washington.

Tendremos que esperar hasta mayo para saberlo.