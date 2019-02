¿Netflix o Sexo? ¿Qué es más importante? Un estudio dice tener la respuesta

¿Sigues usando la contraseña de Netflix de tu ex? ¿Te has involucrado con alguien solo para tener acceso al servicio de streaming? No estás solo. Un estudio encontró que muchos... hacen lo mismo.

El estudio se llama Aves, abejas, y. . . ¿Netflix? y fue publicado en highspeedinternet, un sitio de servicio de banda ancha que se proporciona a través de líneas digitales por suscripción. Y muchas de las respuestas devuelven la fe en la humanidad, como por ejemplo: que 70 por ciento de los encuestados prefiere el sexo a ver Netflix o que solo un 7 por ciento ha terminado su relación por los gustos diferentes en la plataforma.

Sin embargo, hay otras estadísticas realmente sorprendentes. Aquí van algunas:

1 de cada 3 personas usa la clave de su expareja.

1 de cada 3 personas ha discutido con su pareja por el contenido de lo que deben ver en Netflix.

2 de cada 3 personas aseguran que es clave en una relación compartir los mismos gustos en la plataforma.

1 de cada 3 personas afirma que pasa la mayor del tiempo con su pareja viendo Netflix.

1 de cada 10 personas se relaciona con otra para usar su subscripción de Netflix.

Pero hay más. ¿Terminarías con alguien si te enteras que está viendo la segunda temporada de La Casa de Las Flores sin ti? Pues si respondes afirmativamente, estás en el 8 por ciento de los norteamericanos que no aceptan que su pareja se adelante un capítulo de algo que están viendo juntos.

Highspeedinternet no especifica cómo fue la metodología de esta encuesta, ni cuánta gente fue encuestada ni entre qué edades o en qué periodo. Solo afirma que le preguntaron a "a cientos de estadounidenses en todo el país sobre sus hábitos de Netflix, especialmente cómo se relacionan sus hábitos de Netflix con sus vidas románticas".

