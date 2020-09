Netflix: Cómo ver algunas series y películas gratis sin suscripción

Netflix

Netflix le está dando a usuarios de todo el mundo una probadita de sus series y películas originales, aun si no tienen una suscripción al servicio de streaming. Lo único que debes hacer es dirigirte a netflix.com/watch-free para ver un puñado de títulos originales –incluyendo Stranger Things, Bird Box, Murder Mystery, The Two Popes, When They See Us y otras– totalmente gratis y sin tener que pagar una suscripción a Netflix.

Netflix dice en una página de soporte que las personas pueden acceder a sus películas y episodios de TV originales gratuitos a través del navegador Web en computadoras y dispositivos Android. La función no estaría aún disponible para dispositivos iOS.

"Estamos considerando diferentes promociones de marketing para atraer nuevos suscriptores y ofrecerles una gran experiencia en Netflix", dijo el lunes un portavoz de la empresa.

La plataforma ha registrado un crecimiento de suscriptores en medio de la pandemia, aunque también ha advertido que que es probable conmseguir que más personas se suscriban al servicio en lo que resta del año. La empresa sigue buscando maneras de atraer suscriptores al enfrentar a sus rivales que han crecido notablemente en los últimos meses, como Disney Plus, Peacock y HBO Max, entre otros.

Nota del editor: Este artículo se actualizó a las 10:36 hora del Pacífico de Estados Unidos, con la declaración de Netflix.