Todos los estrenos de Netflix en Estados Unidos en marzo de 2019

Varias estrellas de Hollywood aterrizan en la programación original de Netflix en Estados Unidos durante marzo. Este mes veremos el regreso de dos comedias -- Arrested Development y Santa Clarita Diet --, el estreno de dos películas de acción protagonizadas por Ben Affleck (Triple Frontier) y Kevin Costner (The Highway Men), una biopic sobre la banda de rock Motley Crue (The Dirt) y el debut de la serie animada para adultos Love, Death & Robots, creada por David Fincher y Tim Miller (Deadpool).

Entre las nuevas series originales de Netflix también destaca una que aborda un tema importante de la historia reciente de México. Se trata de Historia de un crimen: Colosio, cuya primera temporada se inspira en el asesinato del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. Está protagonizada por Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro y Lisa Owen. Se estrena el 22 de marzo.

La plataforma también se distingue en marzo pues estrenará la película The Boy Who Harnessed the Wind, protagonizada, escrita y dirigida por el actor Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) y la primera serie creada para Netflix por el actor Idris Elba: la comedia Turn Up Charlie.

Disponibles en Netflix en Estados Unidos en marzo de 2019

1 de marzo

On My Block: temporada 2 (Original de Netflix)

A Clockwork Orange

Apollo 13

Budapest (Original de Netflix)

Cricket Fever: Mumbai Indians (Original de Netflix)

Crouching Tiger, Hidden Dragon

Disney's Saving Mr. Banks

Emma

Junebug

Larva Island: temporada 2 (Original de Netflix)

Losers (Original de Netflix)

Music and Lyrics

Nick and Norah's Infinite Playlist

Northern Rescue (Original de Netflix)

River's Edge (JP) (Original de Netflix)

Stuart Little

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

The Boy Who Harnessed the Wind (Original de Netflix)

The Hurt Locker

The Notebook

Tyson

Wet Hot American Summer

Winter's Bone

Your Son (Original de Netflix)

2 de marzo

Romance is a Bonus Book (Korea) (nuevo episodio cada domingo) (Original de Netflix)

3 de marzo

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 2 (nuevo episodio cada domingo) (Original de Netflix)

5 de marzo

Disney's Christopher Robin

6 de marzo

Secret City: Under the Eagle: temporada 2 (Original de Netflix)

7 de marzo

Doubt

The Order (Original de Netflix)

8 de marzo

After Life (Original de Netflix)

Bangkok Love Stories: Hey You! (Original de Netflix)

Bangkok Love Stories: Innocence (Original de Netflix)

Blue Jasmine

Formula 1: Drive to Survive (Original de Netflix)

Hunter X Hunter (2011): temporadas 1-3

Immortals (Original de Netflix)

Juanita (Original de Netflix)

Lady J (Original de Netflix)

Shadow (Original de Netflix)

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams

The Jane Austen Book Club

Walk. Ride. Rodeo. (Original de Netflix)

12 de marzo

Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits (Original de Netflix)

Terrace House: Opening New Doors: parte 6 (Original de Netflix)

13 de marzo

Triple Frontier (Original de Netflix)

15 de marzo

A Separation

Arrested Development: temporada 5 B (Original de Netflix)

Burn Out (Original de Netflix)

Dry Martina (Original de Netflix)

Girl (Original de Netflix)

If I Hadn't Met You (Original de Netflix)

Kung Fu Hustle

Las muñecas de la mafia: temporada 2 (Original de Netflix)

Love, Death & Robots (Original de Netflix)

Paskal (Original de Netflix)

Queer Eye: temporada 3 (Original de Netflix)

Robozuna: temporada 2 (Original de Netflix)

The Lives of Others

Turn Up Charlie (Original de Netflix)

YooHoo to the Rescue (Original de Netflix)

16 de marzo

Green Door (Original de Netflix)

19 de marzo

Amy Schumer Growing (Original de Netflix)

21 de marzo

Antoine Griezmann: The Making of a Legend (Original de Netflix)

22 de marzo

Carlo & Malik (Original de Netflix)

Charlie's Colorforms City (Original de Netflix)

Delhi Crime (Original de Netflix)

Historia de un crimen: Colosio (Original de Netflix)

Mirage (Original de Netflix)

Most Beautiful Thing (Original de Netflix)

ReMastered: The Miami Showband Massacre (Original de Netflix)

Selling Sunset (Original de Netflix)

The Dirt (Original de Netflix)

26 de marzo

Nate Bargatze: The Tennessee Kid (Original de Netflix)

28 de marzo

Ainori Love Wagon: Asian Journey: temporada 2 (Original de Netflix)

29 de marzo

15 August (Original de Netflix)

Bayoneta (Original de Netflix)

Osmosis (Original de Netflix)

Santa Clarita Diet: temporada 3 (Original de Netflix)

The Highwaymen (Original de Netflix)

The Legend of Cocaine Island (Original de Netflix)

Traitors (Original de Netflix)

Tucker and Dale vs. Evil

30 de marzo

How to Get Away with Murder: temporada 5

31 de marzo

El sabor de las margaritas (Original de Netflix)

The Burial of Kojo

Trailer Park Boys: The Animated Series (Original de Netflix)

Salen de la plataforma en marzo de 2019

1 de marzo

Bruce Almighty

Fair Game - Director's Cut

Ghostbusters

Ghostbusters 2

Hostage

Pearl Harbor

The Breakfast Club

The Cider House Rules

The Gift

The Little Rascals

United 93

2 de marzo

Law & Order: Special Victims Unit: The Eighteenth Year

3 de marzo

Drop Dead Diva: temporadas 1-6

4 de marzo

Pirates of the Caribbean: At World's End

15 de marzo

Newsies: The Broadway Musical

8 de marzo

Click

16 de marzo

Baby Mama

Charlie St. Cloud

Role Models

18 de marzo

Disney's Beauty and the Beast

31 de marzo

Party of Five: temporadas 1-6

The Real Ghostbusters: temporadas 1-5

