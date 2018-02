Netflix estrenó por sorpresa la tercera película de ‘Cloverfield’

Fue una campaña de lanzamiento inusual. La noche del domingo, durante la transmisión del Super Bowl LII, Netflix divulgó el tráiler de The Cloverfield Paradox, la tercera entrega de la saga de filmes de horror Cloverfield, producida por J.J. Abrams (Star Wars: The Force Awakens).

La sorpresa vino cuando finalizó el avance, en el que se indicaba que podía verse de inmediato en el servicio de streaming. The Cloverfield Paradox es la tercera entrega de una serie de películas de horror. La primera fue Cloverfield (2008) y la segunda es 10 Cloverfield Lane (2016).

Según la sinopsis oficial, el filme funciona como una precuela de la primera película, pues tiene lugar una década antes de los acontecimientos descritos en la primera Cloverfield. Hasta ahora la crítica está dividida en sus reacciones a la película.

En un futuro cercano, una crisis energética amenaza a la raza humana. Astronautas de todo el mundo se reúnen en una estación espacial para probar una tecnología experimental, pero los resultados no son los esperados, y el equipo queda aislado luchando por su supervivencia.

The Cloverfield Paradox fue dirigida por Julius Onah y está protagonizada por un elenco internacional: Daniel Brühl (The Alienist), Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror), Zhang Ziyi (Crouching Tiger, Hidden Dragon), David Oyelowo (Selma), Chris O'Dowd, Elizabeth Debicki (The Night Manager), Aksel Hennie, John Ortiz y Roger Davies.

La película The Cloverfield Paradox está disponible desde el domingo, 4 de febrero, en Netflix.

