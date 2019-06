Netflix estrenó la miniserie When They See Us y en Twitter es un éxito

En 1989 cinco hombres fueron acusados y sentenciados por haber atacado a una mujer. El caso se conoció como "Los cinco de Central Park". En 2002, sin embargo, confesó el verdadero culpable del crimen. Así se supo que los inocentes estuvieron en la cárcel entre seis y 13 años por un crimen que no cometieron. De eso trata When They See Us, la nueva serie de Netflix.

When They See Us se estrenó este viernes 31 de mayo en la plataforma de streaming y se convirtió de inmediato en un gran éxito. En Twitter, al momento de escribir esta nota, el nombre de la miniserie era tendencia mundial.

Esta nueva obra disponible en Netflix dura apenas cuatro episodios, y como era de esperarse por su directora, apunta muy bien contra el sistema estadounidense.

DuVernay ya había dirigido anteriormente obras que apuntaban contra la manera en que Estados Unidos actúa contra las minorías en el documental 13th, también disponible en la plataforma de streaming, y en la película Selma. Ambas nominadas al Oscar.

Estas son algunas de las reacciones en la red social tras su estreno:

Recomendada

Mega recomiendo: When they see us de Ava Duvernay en Netflix. Esta es la calidad de series y de contenido denuncia que debe ser vista por todos. No hay que seguir tapando las grietas de ningún poder judicial. pic.twitter.com/G7UsMVq5zh — Rosa (@osakireira) May 31, 2019

Vean “When They See Us” en Netflix.

He tenido que pausar el primer episodio más de 3 veces para poder procesar que todo esto es verídico. — K. Adolfo (@Kevja4) May 31, 2019

Angustia

Vi el primer capítulo de when they see us y tuve que dejar ahí porque me dio bronca y me angustió pic.twitter.com/KxVATWiGzY — Paula 💚 (@Paulam4ry) May 31, 2019

No se como voy a terminar When They See Us si llevo como 40 min y ya estoy enojada, indignada y con ganas de llorar. Saber que esto paso en la vida real, que inocentes pagaron años de cárcel y todo por que? Por ser negros y estar en el parque de noche. — dani (@ohhgomezswift) May 31, 2019

Impotencia

Menuda pasada el primer episodio de 'When They See Us'. Deja una sensación de muchísima impotencia. pic.twitter.com/EmMlSaLgh0 — Kevin (@KevinLuisR) May 31, 2019

Es imposible ver When they see us sin tener ganas de llorar, de la rabia me dolió la cabeza 😪 #netflix — Fran🦖 (@franyjm) May 31, 2019

Lo peor

¿Lo peor de WHEN THEY SEE US? La peluca de Chumel Torres que le ponen a Vera Farmiga. pic.twitter.com/WFdj172lk1 — Leonardo Olmos (@LeoOlmos) May 31, 2019