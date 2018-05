Juan Pablo Gutierrez/Netflix

Unos meses son más moviditos que otros en Netflix. Y quizá porque está a punto de comenzar el verano, la plataforma de video trae un mes bien cargado en Estados Unidos en junio de 2018.

Además de un importante número de películas originales (las puedes ver en la lista de abajo), este mes vuelven series populares como Sense8, con su última temporada, y Luke Cage, con su segunda.

También este mes, Netflix lanza un spin-off de su primera series mexicana, Club de Cuervos. La balada de Hugo Sánchez trata sobre el animado asistente de Chava Iglesias que comparte nombre con el futbolista mexicano más famoso de todos los tiempos.

En cuanto a películas, en junio podrás ver éxitos recientes como Episode VIII: The Last Jedi de la franquicia de La guerra de las galaxias y Thor: Ragnarok de la franquicia de Marvel (ambas de Disney). Para los niños, también de Disney, llega el clásico 101 Dálmatas.

Para los adultos que gustan del buen cine este mes llegan The Departed, de Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, y The King's Speech.

Y en cuanto a las películas que saldrán de la plataforma en EE.UU. este mes y que quizá no te quieres perder están Men in Black, My Left Foot y Captain America: Civil War.

Todos los estrenos de Netflix en EE.UU. en junio de 2018

Llegan pronto

iZombie: temporada 4*



Life Sentence: temporada 1*



Supergirl: temporada 3*

Llegan el 1 de junio

Assassination Games*



Blue Jasmine*



Busted! (temporada final)-- (Original de Netflix)*



Disney's 101 Dalmatians



George Balanchine's The Nutcracker*



He Named Me Malala*



Joseph Campbell and the Power of Myth*



Just Friends



Miracle



National Treasure



Nick and Norah's Infinite Playlist*



November 13: Attack on Paris-- (Original de Netflix)*



Outside In*



Righteous Kill*



Rumor Has It



Singularity*



Taking Lives



Terms and Conditions May Apply*



The Boy*



The Covenant*



The Departed



The Prince & Me 4: The Elephant Adventure*



Llega el 2 de junio

The King's Speech



Llega el 3 de junio

The Break with Michelle Wolf (episodio nuevo cada domingo)-- (Original de Netflix)*



Llega el 5 de junio

Marvel Studios' Thor: Ragnarok



Llegan el 7 de junio

Hyori's Bed & Breakfast: temporada 2 (episodio nuevo cada jueves) *



The Night Shift: temporada 4*



Llegan el 8 de junio

Alex Strangelove-- (Película original de Netflix)*



Ali's Wedding-- (Película original de Netflix)*



Marcella: temporada 2-- (Original de Netflix)*



Sense8: The Series Finale-- (Original de Netflix)*



The Hollow-- (Original de Netflix)*



The Staircase-- (Original de Netflix)*



Treehouse Detectives-- (Original de Netflix)*



Llega el 9 de junio

Wynonna Earp: temporada 2*



Llega el 10 de junio

Portlandia: temporada 8



Llegan el 14 de junio

Cutie and the Boxer*



Marlon: temporada 1*



Llegan el 15 de junio

La Hora Final*



Lust Stories-- (Película original de Netflix)*



Maktub-- (Película original de Netflix)*



Set It Up-- (Película original de Netflix)*



Step Up 2: The Streets



Sunday's Illness-- (Película original de Netflix)*



The Imaginarium of Doctor Parnassus*



The Ranch: parte 5-- (Original de Netflix)*



True: Magical Friends-- (Original de Netflix)*



True: Wonderful Wishes-- (Original de Netflix)*



Voltron: Legendary Defender: temporada 6-- (Original de Netflix)*

Llegan el 16 de junio

Grey's Anatomy: temporada 14



In Bruges*



Llegan el 17 de junio

Club de Cuervos presenta: La balada de Hugo Sánchez-- (Original de Netflix)*



Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: temporada 5

Llega el 18 de junio

Encerrados*



Llega el 19 de junio

Hannah Gadsby: Nanette-- (Original de Netflix)*



Llegan el 22 de junio

Brain on Fire-- (Película original de Netflix)*



Cooking on High-- (Original de Netflix)*



Derren Brown: Miracle-- (Original de Netflix)*



Heavy Rescue: 401: temporada 2-- (Original de Netflix)*



Marvel's Luke Cage: temporada 2-- (Original de Netflix)*



Us and Them-- (Película original de Netflix)*



Llega el 23 de junio

Disney's Tarzan



Llega el 24 de junio

To Each, Her Own (Les Goûts et les couleurs )-- (Película original de Netflix)*



Llega el 25 de junio

Hotel Transylvania: temporada 1*



Llegan el 26 de junio

Secret City-- (Original de Netflix)*



Star Wars: The Last Jedi



W. Kamau Bell: Private School Negro-- (Original de Netflix)*

Llegan el 29 de junio

Churchill's Secret Agents: The New Recruits-- (Original de Netflix)*



Glow: temporada 2-- (Original de Netflix)*



Harvey Street Kids-- (Original de Netflix)*



Kiss Me First-- (Original de Netflix)*



La Forêt-- (Original de Netflix)*



La Pena Maxima*



Nailed It!: temporada 2-- (Original de Netflix)*



Paquita Salas: temporada 2-- (Original de Netflix)*



Recovery Boys-- (Original de Netflix)*



TAU-- (Película original de Netflix)*



Llegan el 30 de junio

Fate/EXTRA Last Encore: Oblitus Copernican Theory-- (Original de Netflix)*



Mohawk*



Todo lo que sale de Netflix en Estados Unidos en junio de 2018

Sale el 1 de junio

50 First Dates



8 Mile



Gridiron Gang



J. Edgar



Men in Black



My Left Foot



Neerja



Out of the Dark



Princess Kaiulani



The Angry Birds Movie



The Brothers Grimm



The Spy Next Door



The Young Victoria



Training Day



Untraceable



Vice



What Our Fathers Did: A Nazi Legacy



While You Were Sleeping



Sale el 2 de junio

Shark Men: temporada 3



Sale el 8 de junio

Grace of Monaco



Sale el 9 de junio

The Trials of Muhammad Ali



Sale el 10 de junio

Bonnie & Clyde



Sale el 15 de junio

Drillbit Taylor



Naz & Maalik



The Giver



The Great Gatsby



Underdogs



Sale el 16 de junio

Anthony Bourdain: Parts Unknown: temporadas 1-8



Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of



Curious George



Super



Sale el 18 de junio

Cedar Cove: temporadas 1-3



Sale el 20 de junio

Cake



Sale el 21 de junio

Baby Daddy: temporadas 1-6



Sale el 22 de junio

Sin City: A Dame to Kill For



Sale el 23 de junio

Curious George 3: Back to the Jungle



Sale el 25 de junio

Marvel Studios' Captain America: Civil War



Sale el 26 de junio

Alpha and Omega



Sale el 29 de junio

Bad Grandpa .5



Sale el 30 de junio