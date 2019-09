Netflix ofrece episodio gratis en India aunque no seas suscriptor: reporte

Aditya Kapoor/Netflix

Ante la inminente llegada de nueva competencia (Apple TV Plus debuta el 1 de noviembre y Disney Plus, el 17 de noviembre), Netflix ha respondido con una nueva estrategia, permitiendo que usuarios en India que no son suscriptores vean gratis el primer episodio de la serie Bard of Blood que se estrenó el 27 de septiembre.

Según un reporte de The Next Web, Netfix dijo en un comunicado que este plan es por tiempo limitado. "En Netflix, probamos maneras diferentes de acercar la gente a las grandes historias. Creemos que muchas personas encontrarán la emocionante historia del espía Kabir Anand (en Bard of Blood) muy atractiva y estamos emocionados de que el primer episodio de la serie esté disponible para todos por un tiempo limitado. En el futuro, consideraremos si haremos esto para otras películas y series".

India es la punta de lanza de esta nueva estrategia –donde Netflix también introdujo un plan de US$3 al mes para ver solo en teléfonos móviles. Pero el plan también contempla Latinoamérica, pues el diario El País de España informa que el primer episodio de la serie española Élite se podrá ver gratis en México y Colombia. (En el caso de Élite no hay detalles ofrecidos por parte de Netflix).

El actor Emraan Hashmi, protagonista de Bard of Blood, anunció esta novedad el sábado a través de su cuenta de Twitter, destacando el hecho de que el primer episodio se podrá ver "sin suscribirse". India es un mercado importante para Netflix, pues la plataforma tiene previsto estrenar 23 películas y 16 series originales producidas en el país durante lo que resta de 2019 y 2020.

Mission briefing from Agent Kabir Anand:

Preview the first episode of #BardOfBlood without sign up here. https://t.co/LOVifhhBuc — Emraan Hashmi (@emraanhashmi) September 28, 2019

Apple también tiene una estrategia agresiva de cara al lanzamiento de Apple TV Plus, pues ofreció regalar un año gratis del servicio si compras un iPhone, un iPad o una Mac.