Scott Garfield/Netflix

Todavía no debes haber visto Bright, la película protagonizada por Will Smith y dirigida por David Ayer (Suicide Squad) que se estrena en Netflix mañana 22 de diciembre. A pesar de no saber todavía cómo funcionará exactamente entre los suscriptores del sistema y según informa Bloomberg, Netflix ya habría aprobado una secuela de este título y Will Smith también lo protagonizaría.

Bright le ha costado a Netflix algo más de US$90 millones y es una apuesta fuerte de la empresa de Los Gatos, California, por llevar un título con ingredientes de blockbuster directamente a las salas de estar de los espectadores. Y sin pasar antes por la sala del cine. Un movimiento con posibilidades de irrumpir en la industria cinematográfica de la forma que han conseguido hacerlo en la televisiva gracias a títulos pioneros como House of Cards.

Dirigida por David Ayer (Suicide Squad) y con un reparto que también incluye a Joel Edgerton y Edgar Ramírez, Bright está ambientada en un Los Ángeles contemporáneo y alternativo muy parecido al actual pero poblado por orcos y elfos, además de humanos. Lee nuestra crítica de la película aquí. Y no, a nosotros no nos ha parecido que Bright sea la peor película de 2017.

