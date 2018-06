Netflix en México: Los estrenos de julio de 2018

Netflix

Este mes hay un tono algo criminal en los estrenos de Netflix para México, porque incluyen la sexta temporada de la popular serie Orange Is the New Black, que cuenta las aventuras de un grupo de reclusas en la cárcel de Litchfield, vuelve la serie de El Chapo con su tercera temporada, la segunda temporada del documental Capos de la droga y la segunda de Inside the World's Toughest Prisons, que muestra la vida dentro de las peores prisiones del planeta.

Algo más ligero, y en contexto del Mundial, es la segunda parte del documental First Team: Juventus sobre la Bella Signora del fútbol italiano y, para los chicos, la serie original Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos basada en los populares libros.

Todos los estrenos en julio de 2018 de Netflix en México

(*) Programas que se pueden descargar en tu dispositivo.

Próximamente

El Chapo: Temporada 3 (Original de Netflix)*



Llega el 1 de julio

Ladronas de almas *



Duck Butter *



Llega el 2 de julio

La noche del demonio: Capítulo 3 *



Llega el 3 de julio

Chicas buenas (Original de Netflix)*



The Comedy Lineup (Original de Netflix)*



Llega el 5 de julio

La 4.ª compañía *



Llega el 6 de julio

First Team: Juventus: Parte B (Original de Netflix)*



De caza con papá (Original de Netflix)*



A rienda suelta: Temporada 2 (Original de Netflix)*



Anne with an E: Temporada 2 (Original de Netflix)*



Comedians in Cars Getting Coffee: Recién hecho - 2018 (Original de Netflix)*



¡Samantha! (Original de Netflix)*



Juegos sagrados (Original de Netflix) *



Bajo la piel de lobo (Original de Netflix)*



Inside the World's Toughest Prisons: Temporada 2 (Original de Netflix)*



Somebody Feed Phil: El segundo plato (Original de Netflix)*



Llega el 7 de julio

Atrapado en los noventa *



Reporteras en guerra *



Llega el 10 de julio

Capos de la droga: Temporada 2 (Original de Netflix)*



Llega el 13 de julio

Sugar Rush (Original de Netflix)*



Archer: Temporada 9 *



El final de todo (Original de Netflix)*



Romina *



Jim Jefferies: This Is Me Now (Original de Netflix)*



Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (Original de Netflix)*



Llega el 14 de julio

Buenos vecinos 2 *



Warcraft: El primer encuentro de dos mundos *



Llega el 15 de julio

El show de Joel McHale con Joel McHale: Parte 2 (Original de Netflix)*



Temporada de caza *



Vamos por el campeonato *



Llega el 20 de julio

Final Space (Original de Netflix)*



El interior es lo que cuenta (Original de Netflix)*



Home: Las aventuras de Tip y Oh: Temporada 4 (Original de Netflix)*



Luna Petunia: De vuelta en Amazia: Temporada 2 (Original de Netflix)*



Pato, pato, ganso (Original de Netflix)*



Llega el 24 de julio

El aviso (Original de Netflix)*



Iliza Shlesinger: Elder Millennial (Original de Netflix)*



Llega el 26 de julio

Mr. Holmes *



Llega 27 de julio

Orange Is the New Black: Temporada 6 (Original de Netflix)*



Roma: Imperio de sangre (Original de Netflix)*



Bienvenidos a la familia (Original de Netflix)*



Extinción (Original de Netflix)*



Salud a la venta (Original de Netflix)*



Cupcake y Dino: Servicios generales (Original de Netflix)*



La peor bruja: Temporada 2 (Original de Netflix)*



Coco y Raulito: Carrusel de ternura (Original de Netflix)*



Llega el 28 de julio

Pixeles *



Llega el 30 de julio

Bates Motel: Temporada 5 *



A Very Secret Service: Temporada 2 (Original de Netflix)



Llega el 31 de julio