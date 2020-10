Agrandar Imagen Netflix

Netflix está probando una nueva función: ya no molestarte en tus momentos de Netflix and chill.

Algunos usuarios han notado que Netflix ya no pregunta si sigues viendo el contenido cuando no detecta interacción para cambiar a un nuevo episodio o seguir viendo una película. Un portavoz de Netflix dijo a The Verge que la eliminación de este mensaje es una prueba en algunas regiones.

La función original de Netflix consiste en lo siguiente: cuando la plataforma ya no detecta interacción del usuario, por ejemplo luego de varios episodios que se reproducen automáticamente, Netflix pregunta al usuario si sigue viendo el contenido. De no recibir respuesta, Netflix pausa el servicio. Con el nuevo cambio, los usuarios podrían quitar esta pregunta y que el contenido se reproduzca automáticamente y de forma continua.

Es normal que los usuarios se sienten en el sofá y reproduzcan series o películas hasta el cansancio. En un domingo de pereza o durante un par de días con gripe, lo único que quieres es repetir tu serie favorita o maratonear Harry Potter sin que cuestionen si sigues ahí. Y mucho menos quieres intromisiones en una cita.

Netflix no dijo a The Verge cuándo planea lanzar esta función, pero seguramente habrá más de un interesado en querer que llegue más pronto que tarde.

