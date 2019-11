Netflix en diciembre de 2019: Nuevas series y películas en Estados Unidos

Este fin de año, Netflix tiene un par de retos importantes: competir contra dos nuevos servicios (Apple TV Plus y Disney Plus) y repetir el éxito de Bird Box del año pasado.

Para lograr ambas metas, la plataforma líder en streaming de video tiene un portafolio de estrenos bastante robusto para diciembre. Una de sus apuestas más fuertes es 6 Underground, con Ryan Reynolds, dirigida por Michael Bay, el rey de las explosiones. Con un presupuesto de US$150 millones, Bay tendrá muchas cosas que explotar en este filme sobre un grupo de "expertos" con habilidades "muy especiales", como lo describe el servicio.

También este mes se estrena Marriage Story, con Adam Driver y Scarlett Johansson, la historia sobre un doloroso divorcio con la que Netflix planea dar batalla para los Óscar. Y de Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) viene The Two Popes, sobre la relación de dos Papas, uno retirado y el líder en turno de la Iglesia. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.

Asimismo, este mes llega Como caído del cielo, película en la que Pedro Infante vuelve a la Tierra en el cuerpo de uno de sus imitadores para intentar redimirse . Una serie importante y muy esperada que se estrena en diciembre es The Witcher, que Netflix describe como la historia de un monstruo mutante que busca su lugar en el mundo. Por último, llega también la segunda temporada de Perdidos en el espacio y Apache: La vida de Carlos Tevez, el biopic del futbolista argentino.

Vale la pena mencionar que mientras salen de la plataforma las películas de Rocky, llegarán muchas de las cintas de James Bond con Pierce Brosnan, como Die Another Day, GoldenEye, Tomorrow Never Dies y The World Is Not Enough.

Todo lo que llega y se va de Netflix en diciembre de 2019

Disponible el 1 de diciembre

Dead Kids (Original de Netflix)

A Cinderella Story: Christmas Wish

The Adventures of Sharkboy and Lavagirl

Austin Powers in Goldmember

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Cut Bank

Eastsiders: temporada 4

Malcolm X

Searching for Sugar Man

Sweet Virginia

The Tribes of Palos Verdes

Disponible el 2 de diciembre

Nightflyers: temporada 1

Team Kaylie: parte 2 (Original de Netflix)

Disponible el 3 de diciembre

Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo (Original de Netflix)

Tiffany Haddish: Bla4 ck Mitzvah (Original de Netflix)

War on Everyone

Disponible el 4 de diciembre

The Last O.G.: temporada 2

Let's Dance (Original de Netflix)

Los Briceño (Original de Netflix)

Magic for Humans: temporada 2 (Original de Netflix)

Disponible el 5 de diciembre

A Christmas Prince: The Royal Baby (Original de Netflix)

Apache: La vida de Carlos Tevez (Original de Netflix)

Greenleaf: temporada 4

Home for Christmas (Original de Netflix)

V Wars (Original de Netflix)

Disponible el 6 de diciembre

Astronomy Club: The Sketch Show (Original de Netflix)

The Chosen One: temporada 2 (Original de Netflix)

The Confession Killer (Original de Netflix)

Fuller House: temporada 5 (Original de Netflix)

Glow Up (Original de Netflix)

Marriage Story (Original de Netflix)

Spirit Riding Free: The Spirit of Christmas (Original de Netflix)

Teasing Master Takagi-san: temporada 2 (Original de Netflix)

Three Days of Christmas (Original de Netflix)

Triad Princess (Original de Netflix)

Virgin River (Original de Netflix)

Disponible el 8 de diciembre

From Paris with Love

Disponible el 9 de diciembre

A Family Reunion Christmas (Original de Netflix)

It Comes at Night

Disponible el 10 de diciembre

Michelle Wolf: Joke Show (Original de Netflix)

Outlander: temporada 3

Disponible el 11 de diciembre

The Sky Is Pink

Disponible el 12 de diciembre

Especial de Natal Porta dos Fundos (Original de Netflix)

Jack Whitehall: Christmas with my Father (Original de Netflix)

Disponible el 13 de diciembre

6 Underground (Original de Netflix)

Disponible el 15 de diciembre

A Family Man

Dil Dhadakne Do

Karthik Calling Karthik

Disponible el 16 de diciembre

Burlesque

The Danish Girl

The Magicians: temporada 4

Disponible el 17 de diciembre

Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America! (Original de Netflix)

Disponible el 18 de diciembre

Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer (Original de Netflix)

Soundtrack (Original de Netflix)

Disponible el 19 de diciembre

After The Raid (Original de Netflix)

Ultraviolet: temporada 2 (Original de Netflix)

Twice Upon a Time (Original de Netflix)

Disponible el 20 de diciembre

The Two Popes (Original de Netflix)

The Witcher (Original de Netflix)

Disponible el 22 de diciembre

Private Practice: temporadas 1-6

Disponible el 23 de diciembre

Transformers Rescue Bots Academy: temporada 1

Disponible el 24 de diciembre

Carole & Tuesday: parte 2 (Original de Netflix)

Como caído del cielo (Original de Netflix)

Crash Landing on You (Original de Netflix)

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch (Original de Netflix)

Lost in Space: temporada 2 (Original de Netflix)

Terrace House: Tokyo 2019-2020: parte 2 (Original de Netflix)

Disponible el 25 de diciembre

Sweetheart

Disponible el 26 de diciembre

The App (Original de Netflix)

Le Bazar de la Charité (Original de Netflix)

Fast & Furious Spy Racers (Original de Netflix)

You: temporada 2 (Original de Netflix)

Disponible el 27 de diciembre

The Gift (Original de Netflix)

Kevin Hart: Don't F**k This Up (Original de Netflix)

The Secret Life of Pets 2

Disponible el 28 de diciembre

Hot Gimmick: Girl Meets Boy (Original de Netflix)

Disponible el 29 de diciembre

Lawless

Disponible el 30 de diciembre

Alexa & Katie: temporada 3 (Original de Netflix)

The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened (Original de Netflix)

Disponible el 31 de diciembre

The Degenerates: temporada 2 (Original de Netflix)

Die Another Day

GoldenEye

Heartbreakers

The Neighbor (Original de Netflix)

Red Dawn

Tomorrow Never Dies

The World Is Not Enough

Yanxi Palace: Princess Adventures (Original de Netflix)

Salen de Netflix en Estados Unidos en diciembre de 2019

Sale el 1 de diciembre

Yoga Hosers

Sale el 2 de diciembre

Africa: temporada 1

Blue Planet II: temporada 1

Frozen Planet: On Thin Ice

Frozen Planet: temporada 1

Frozen Planet: The Epic Journey

Life

Life On Location

Life Story

Nature's Great Events : serie 1

Nature's Great Events: Diaries: serie 1

Planet Earth II

Planet Earth: temporada 1

The Blue Planet: A Natural History of the Oceans: temporada 1

The Blue Planet: A Natural History of the Oceans: temporada 1

The Hunt: temporada 1

The Making of Frozen Planet: serie 1

Sale el 4 de diciembre

Thor: Ragnarok

Sale el 11 de diciembre

Get Santa

Sale el 14 de diciembre

Beyblade: Metal Fusion: temporada 1

Merlin: temporadas 1-5

Sale el 15 de diciembre

Helix: temporada 2

Sale el 18 de diciembre

Miss Me This Christmas

You Can't Fight Christmas

Sale el 19 de diciembre

George of the Jungle 2

Sale el 25 de diciembre

Anthony Bourdain: Parts Unknown: temporadas 7-11

Kurt Seyit ve Şura: temporada 1

Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi

Sale el 31 de diciembre