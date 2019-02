Netflix dice adiós a Marvel: cancela The Punisher y Jessica Jones

Sarah Shatz/Netflix

Netflix ya no está produciendo oficialmente series basadas en personajes de Marvel. La plataforma de streaming ha cancelado The Punisher y Jessica Jones, según reporta Deadline. La tercera temporada de Jessica Jones todavía no se ha estrenado y será la última producción de una serie con actores de Marvel en Netflix.

"Estamos agradecidos con Marvel por cinco años de una fructífera alianza y queremos darles las gracias a los fanáticos que han seguidos a estas series desde un inicio", afirmó un representante de Netflix a Deadline. CNET contactó a Netflix, pero no ha recibido un comentario de la noticia todavía.

El presidente de la división de Televisión de Marvel, Jeph Loeb, publicó una carta dirigida a los fanáticos de los shows de Marvel en Netflix el lunes, agradeciéndoles su apoyo a cada una de las series así como al especial The Defenders (2017). La carta no menciona a Netflix por su nombre, pero sugiere que Disney quizás continúe las historias de estos superhéroes en otros lugares.

"Nuestro socio de transmisión quizás haya decidido que ya no quiere seguir contando las historias de estos grandes personajes... pero sabes que Marvel es mucho mejor que eso", dijo Loeb, quien concluye la carta con un "¡Continuará...!", para dejar abierta la posibilidad de futuras series.

El final tanto de The Punisher como de Jessica Jones no es una sorpresa, pues viene precedida de la cancelación por parte de Netflix de Daredevil, Luke Cage y Iron Fist el año pasado. Disney, compañía dueña de Marvel, tiene planeado estrenar series con actores de superhéroes de Marvel para su futura plataforma de streaming Disney+, que será lanzado a finales de 2019. Y Marvel está produciendo cuatro series animadas de Marvel dirigidas al público adulto para Hulu que incluyen un show de Howard the Duck.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.